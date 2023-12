Utrecht wil drie jongerencultuurhuizen openen in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Utrecht wil dat er in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern drie jongerencultuurhuizen komen. In de twee wijken wonen veel jongeren, maar het aanbod voor hen is nog beperkt. Daarom trekt de gemeente de portemonnee.

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn qua oppervlakte groot, en er wonen ook nog eens veel jongeren. 40 procent van alle Utrechters onder de 26 jaar woont in deze wijken en de wijken, en er komen ook nog steeds meer jongeren bij. Volgens de gemeente zijn er echter nog te weinig plekken waar cultuur en creativiteit centraal staan.

De gemeente stelt daarom geld beschikbaar voor drie nieuwe jongerencultuurhuizen: een in Vleuten, een in De Meern en een op het Berlijnplein. Er wordt nog gezocht naar precieze locaties.

Aanmelden vanaf 8 januari

Organisaties die graag een jongerencultuurhuis willen beginnen kunnen vanaf 8 januari tot en met 31 maart subsidie 2024 aanvragen. Een adviescommissie, die bestaat uit vijf leden onder wie 2 jongeren, beoordeelt de aanvragen. Tot de jongerencultuurhuizen er zijn, is er budget voor culturele activiteiten voor jongeren.

“Met deze subsidie investeren we duurzaam in jongerencultuur in de buurt en in de stad”, zegt wethouder Eva Oosters (Cultuur). “Het jongerencultuurhuis is een laagdrempelige en inclusieve plek waar jongeren hun creatieve en culturele talenten kunnen ontdekken. Het moeten plekken worden waar jongeren zich veilig en thuis voelen.”