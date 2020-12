Utrechter publiceert boek over Artificial Intelligence

De Utrechtse journalist Remy Gieling heeft een lijvig boek geschreven over Artificial Intelligence, kortweg AI. Het boek met de titel ‘Ontdek de groeikansen van AI’ biedt inzicht in de groeimogelijkheden van bedrijven, maar ook in de bedreigingen die op de loer liggen.

Gieling is hoofdredacteur van de vak-media Sprout&Management Team en is in die functie al enkele jaren bekend met de razendsnelle ontwikkeling van AI. Het bedrijfsleven, maar ook de medische wereld maakt al volop gebruik van deze ontwikkeling, maar wat is AI nou eigenlijk? Zonder dat men op de hoogte is heeft AI al een enorme invloed op ons dagelijks leven. Het wordt toegepast in smartphones, grootwinkelbedrijven maken er gebruik van om uw koopgedrag te analyseren en medici stellen diagnoses met gebruik van AI.

Een toekomst zonder AI is ondenkbaar

Het is allemaal begonnen met de computer zoals we die kennen maar hard- en software hebben zich snel ontwikkeld en vanaf die tijd begon ook AI zich hand in hand met de computer te ontwikkelen. AI is al meer dan u waarschijnlijk beseft onderdeel van ons leven geworden. Denkt u maar aan de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, die zijn voorzien van een automatisch besturingssysteem waar ook vliegtuigen gebruik van maken.

Supermarkten kennen uw behoeften en interesses en spelen daar graag op in. Kocht u verleden week een pot pindakaas dan ontvangt u hoogstwaarschijnlijk een paar weken daarna een aanbieding van dit product. Door voortduren massa’s data in te voeren maakt het bedrijven makkelijker voorspellingen in aankopen te doen. Google Translate maakt gebruik van AI om vertalingen in talen te realiseren, soms ook met gesproken teksten.

Maakt AI de mens overbodig?

Dat waarschijnlijk niet, maar sommige functies, vooral medische, kunnen niet meer zonder AI. De microchirurgie bijvoorbeeld is niet meer handmatig uit te voeren, die is al overgenomen door de AI-robot. In apparatuur dat u dagelijks gebruikt zit informatie waarbij u niet stil zal staan, ze bevatten sensors die je vertellen hoe te gebruiken of hoe nog beter te gebruiken.

AI kent ook nadelen, AI is niet heilig en roept ook tal van ethische vragen op, Gieling gaat daar in zijn boek, uitgebreid op in. Het voorwoord is geschreven door de president van Philips Hans de Jong die ook bij zijn bedrijf de ontwikkeling van AI nauwlettend volgt.

Ontdek de groeikansen van AI is verkrijgbaar via Managementboek