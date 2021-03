Utrechtse kunstenaars: Amerentske Koopman, niet alleen maar schilderen

Utrecht kent vele kunstenaars. Kunstkenner en auteur Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC-portretten over deze makers.

Mijn bezoek aan het atelier van Amerentske Koopman is een prettige verrassing. Voor mij opent zich een schatkamer aan kleurrijke schilderijen, objecten, maquettes, door haar geïllustreerde boeken en op schaal gemaakte fantasiesteden die met de meest uiteenlopende materialen zijn opgebouwd.

Niet alleen de grote diversiteit aan kunst is verrassend, ook de geordendheid in het atelier. Alle materialen hebben hun eigen plek, in stellingen staan plastic opbergdozen en haar schilderijen staan keurig gerangschikt op formaat. Iets opzoeken is dan ook geen probleem, haar documentatie is keurig gerubriceerd en onder handbereik. De kunstenaar vertelt met de snelheid van een speedboot hoe haar carrière tot dusver is verlopen.

Van Overijssel naar Utrecht

Amerentske Koopman wordt in 1972 in Lonneker, een klein dorp onder de rook van Enschede geboren. Ze is de oudste van vier kinderen. Haar vader is architect en docent bouwkunde, haar moeder is werkzaam in de sociale sector. Amerentske doet na haar middelbare schoolopleiding met succes een toelatingsexamen aan de kunstacademie (HKU) in Utrecht. In 1990, ze is dan achttien jaar, begint ze aan een vijfjarige opleiding Architectonische Vormgeving.

De opleiding is breed, ze leert er naast de traditionele kunstvakken ook bouwkunde en de daarbij behorende mechanica. Al tijdens haar opleiding verdient ze geld met het maken van maquettes voor verschillende architectenbureaus. Dat haar vader architect is, is natuurlijk geen toeval!

Schilderkunst als primaire discipline

Na een tussenjaar waarin ze door India reist, studeert ze in 1997 af en vestigt zij zich blijvend in Utrecht. Ze kiest voor de schilderkunst, maar zoekt nadrukkelijk ook naar samenwerking met architecten want bouwen zit blijkbaar in haar (familie) genen.

Haar schilderijen verraden ook een verbintenis met architectuur. Hoewel alle figuratie in haar schilderijen ontbreekt ziet de toeschouwer een stille verwijzing naar een (verstedelijkte) bouwkunst. De kunstenaar maakt gebruik van een kleurrijk pallet. Ze schildert kleine doeken maar schuwt het grote werk allerminst en dat geeft blijk van durf en zelfzekerheid.

Illustraties en meer

In 2008 geeft zij samen met de schrijfster Maayken Koolen het kinderboek ‘Vliegen met Felix’ uit. Koolen schrijft teksten op de illustraties van Amerentske. Het boek scoort hoge verkoopcijfers in Nederland, maar wordt ook uitgegeven in het buitenland. Er zijn uitgaven in onder andere het Japans, Koreaans, Duits en Italiaans. In 2010 volgt een tweede boek ‘De race’ ook in samenwerking met Koolen.

Illustreren is slecht een van de interesses waarin Amerentske haar ziel legt. Wat te denken van landschapskunst, In Diepenheim neemt zij deel aan een grote buitenexpositie met de naam “Heerlijk Zicht”. Daar schakelt zij met oplosbare verf als ‘bindend’ middel een perceel met bomen aaneen. Daarnaast bouwt ze installaties en fantasiesteden die zij opbouwt uit gevonden restmaterialen zoals plastic en hout. Het zijn wonderbaarlijke, bijna surrealistische bouwsels die na het zien beklijven.

Installatie bij Utrecht Down Under

Heel recent, in november/december van het vorig jaar, was de kunstenaar actief tijdens de tweejaarlijkse manifestatie ‘Utrecht Down Under’ dat wordt geïnitieerd door een projectteam van Genootschap Kunstliefde. Deze editie vond plaats in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht. Amarentske pakte eens groot uit. Zelf zegt de daarover: “Ik kreeg de beschikking over een groot muuroppervlak en daarop ben ik heel erg met materiaal aan de slag gegaan. Denk aan gips, kalk, plastic en textiel. Ik speelde ermee en zocht wat er perfect bij paste.”

De bezoekers, gedoceerde aantallen in verband met corona-eisen, konden de kunstenaar tijden de opbouw van het werk zien. Haar gedurfde aanpak van de dertien meter brede muur baarde veel opzien. Haar grote kleurvlakken lieten wederom zien dat kunst en architectuur tegen elkaar aanschurken.

Nooit meer weg uit Utrecht

Zeg nooit nooit, maar Amerentske is na zoveel jaar een Utrechtse kunstenaar te noemen, ook al liggen haar roots elders. Haar atelier aan de Uraniumweg kijkt uit over oud en nieuw industrieel gebied en heeft een prachtige lichtinval. Haar schilderijen vinden via onder andere kunstuitlenen en opdrachten een weg die verspreid ligt door Nederland. Op haar website krijgt de bezoeker een mooie indruk van haar veelzijdigheid.