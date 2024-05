Utrechtse kunstenaars gaan weer elektriciteitskastjes opfleuren en vragen daarbij hulp van buurtbewoners

In 2021 zijn in Utrecht achttien grijze elektriciteitskastjes beschilderd door verschillende kunstenaars uit de stad. Het project ‘Van Kastje tot Canvasje’, bedacht door het Utrechtse platform Thirty030, wordt nu nieuw leven ingeblazen, waardoor nog meer grijze kastjes worden opgefleurd.

Thirty030 gaat samenwerken met Utrecht Marketing en het idee is dat er dit keer dertig elektriciteitskastjes worden beschilderd. Het thema van dit jaar is ‘delen’ en dat is geïnspireerd op het verhaal van Sint Maarten, de beschermheilige van Utrecht die een deel van zijn mantel afstond aan een bedelaar.

Ook worden de mensen die in de buurt van de kastjes wonen betrokken bij het project. Zo worden zij gevraagd hun verhalen te delen zodat de kunstenaars op basis daarvan inspiratie op kunnen doen.

Met het project wordt niet alleen de buitenruimte aantrekkelijker; het biedt ook een podium aan Utrechtse kunstenaars. In november, tijdens de viering van Sint Maarten, worden alle beschilderde kastjes onthuld.