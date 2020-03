Utrechtse kunstenaars: Magisch realisme in Wijk C van Erik Rijssemus

Utrecht is rijk aan vele kunstenaars. Kunstkenner Marcel Gieling heeft jarenlang een kunsthandel gehad in Utrecht en schrijft voor DUIC portretten van deze makers.

Napoleon verdeelde Utrecht in wijken en één van de oudste nog overgebleven wijk is Wijk C. Hier, in dit oude stukje Utrecht, woont en werkt de kunstschilder Erik Rijssemus. Zijn magisch realistische schilderijen tonen voorstellingen die mogelijk echt zouden kunnen zijn, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat u ze ooit in werkelijkheid zult zien! Hiermee is eigenlijk de inhoud van het magisch realisme, zoals Rijssemus het schildert, verklaard.

Erik Rijssemus wordt in 1951 in Utrecht geboren, als derde zoon van zeven kinderen, allemaal jongens. Zijn vader is bestuurder binnen een vakvereniging, een vakbondsman dus. Erik weet al op zesjarige leeftijd dat hij kunstschilder wil worden en dat gevoel laat hem niet meer los. Zijn ouders hebben dan ook geen bezwaar als hij in 1968 een opleiding aan de academie Artibus begint. Op aanraden van zijn vader kiest hij voor de studie reclametekenaar omdat dit nog enige financiële zekerheid kan bieden. Het jaar 1968 is het jaar dat in Parijs de studentenrevolte uitbreekt, een protest tegen de ‘oude maatschappij’, de moraliteit en vooral het onderwijssysteem.

Studentenprotesten

De Franse protesten sloegen over naar Nederland en ook naar Utrecht. Op Artibus werd meer geprotesteerd dan gestudeerd. Toen na ruim een jaar de rust terugkeerde, hadden de studenten wel het een en ander bereikt. De opleiding werd minder academisch en studenten kregen meer inspraak. Rijssemus rond zijn studie zonder diploma af omdat hij in zijn laatste studiejaar met twee medestudenten een reclamebureau begon. Om de eerste maanden financieel te overleven werkten de drie compagnons in nachtdienst bij de PTT.

Het reclamewerk bracht niet de voldoening van datgene wat hij werkelijk wilde doen, namelijk schilderen. In 1974 koos hij definitief voor een carrière als kunstschilder. Hij kon gebruikmaken van de Beeldend Kunstenaars Regeling (BKR). Deze regeling verzekerde hem van een inkomen en stelde hem in staat om in alle vrijheid te schilderen. Om zijn schilderijen te kunnen exposeren en om vakgenoten te ontmoeten werd Erik in 1976 lid van Genootschap Kunstliefde aan de Nobelstraat, waar hij nog steeds lid is.

Zijn trant van schilderen toont verwantschap met dat van andere Utrechtse schilders als Pyke Koch (1901-1991) en Nol Manten (1944-1991).

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Utrecht

In de schilderijen van Erik Rijssemus is zelden de stad Utrecht te herkennen, maar in zijn fantasieën speelt die stad wel altijd een rol. Zo schildert hij een fabriek of hoge industriële schoorstenen die verwijzen naar voor Utrechters bekende industrieën als de Demka en Douwe Egberts. Zijn fantasie kent nauwelijks grenzen en hoewel hij soms geïnspireerd wordt door een oude foto, zijn het toch zijn spontane fantasieën die hij op het doek overbrengt.

Een regelmatig terugkerend thema is dat van met zichzelf worstelende mannen en spelende kinderen, die echter niet het geijkte kinderspel spelen, maar een volwassen creativiteit laten zien, hetgeen de toeschouwer een vervreemdend beeld geeft. Daarnaast vindt Erik zijn inspiratie in de Egyptische geschiedenis. Bijvoorbeeld in Ophelia, een personage uit de ‘Tragedy of Hamlet’ naar een toneelstuk van Shakespeare, of Pygmalion, de prins met een voorliefde voor beeldhouwkunst, boeien hem mateloos en hun namen komen regelmatig terug in de titels van zijn schilderijen voor.

De magie

Rijssemus schildert met een volstrekt eigen signatuur en ze vallen op! Aan belangstelling van galeries dan ook geen gebrek. Behalve bij tentoonstellingen door heel Nederland is zijn werk regelmatig te zien bij Galerie Morren aan de Oudegracht, Museum Mohlmann in Appingedam en natuurlijk bij Kunstliefde in Utrecht.

Ze zijn ook te bewonderen op de grote kunstbeurzen zoals de KunstRai en de Holland Art Fair. Op dit moment is zijn werk vertegenwoordigd in het stedelijk museum te Schiedam op de tentoonstelling REALISME NU.

In zijn atelier schildert Erik Rijssemus aan een indrukwekkend oeuvre. Zijn schilderijen zijn kenmerkend voor Utrecht omdat onze stad gezien wordt als de bakermat van het magisch realisme. Hopelijk is de magie van Rijssemus nog lang niet uitgewerkt!

Bekijk meer van het werk van Rijssemus op zijn site.