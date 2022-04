Utrechtse zangeres MEAU wint Edison voor beste nieuwkomer

De Utrechtse zangeres MEAU (21) heeft dit jaar de Edison voor beste nieuwkomer gewonnen. MEAU brak vorig jaar door met het nummer ‘Dat Heb Jij Gedaan’ en wordt door de jury van de popprijs onder meer geprezen om haar indringende teksten en heldere stem ‘die alle harten raakt’.

MEAU werd geboren in Blaricum, maar woont nu in Utrecht. In 2020 kwamen haar eerste nummers uit en een jaar later rondde ze de pop/rock-opleiding van de Herman Brood Academie af. In september van dat jaar bracht MEAU de single Dat Heb Jij Gedaan uit, dat in meerdere hitlijsten stond en in december ook in de NPO Radio 2 Top 2000 terechtkwam. Het nummer is meer dan 30 miljoen keer gestreamd.

De jury van de Edison Pop prijzen benadrukt MEAUs snelle opkomst ook in het juryrapport. “Met de release van haar eerste single hoorden we in 2020 voor het eerst van haar. Met een volgende EP vond zij voorzichtig haar weg naar een breder publiek dat gevoelig bleek voor haar stijl: muziek geschreven vanuit het hart, openhartig en persoonlijk. Met indringende teksten, smaakvolle instrumentaties en een heldere stem die alle harten raakt. (…) Het komt zelden voor dat over een song die nog volop in bloei staat, een betrouwbare voorspelling gedaan kan worden. Maar je kunt rustig zeggen: ‘Dat heb jij gedaan’ zullen we over 20 jaar nog meezingen.”

