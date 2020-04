Video: Legendarisch concert Pearl Jam in Tivoli uit 1992 terugkijken

TivoliVredenburg heeft het concert van Pearl Jam uit 1992 gedeeld op Facebook. De band trad toen op in Tivoli aan de Oudegracht en het concert is de boeken ingegaan als legendarisch.

Pearl Jam was in 1992 nog niet zo groot als nu. Het muziekgenre grunge was toen populair en de band had net het roemruchte album Ten uitgebracht. Op het album staan bekende nummers als Alive en Black.

Na de show in 1992 is frontman Eddie Vedder met een aantal mensen van Tivoli naar Kafé België gegaan. Daar ontstond volgens het muziekcentrum een bijzonder verwantschap. Een paar maanden later stond Vedder met een zelfgemaakt Tivolishirt op het podium van Pinkpop. Dit deed hij in 2018 nog een keer.

Achterop de fiets

In 1992 ontmoette Vedder ook een 23-jarige Utrechtse studente in Tivoli. Zij zou hem na het bezoek aan Kafé België achterop de fiets naar zijn hotel hebben gebracht. Na een naar eigen zeggen ongemakkelijk afscheid voor het hotel vervolgden beiden hun eigen weg. Jaren later zouden ze elkaar weer ontmoeten.

Bekijk het concert uit 1992 hieronder.