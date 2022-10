Zo zag het eeuwenoude Kasteel Den Ham in Utrecht er ooit uit

De eeuwenoude Hamtoren langs het spoor in Vleuten is voor veel Utrechters wel een bekend gebouw. Ooit was de toren onderdeel van een volwaardig kasteel. Met het project DenHam5D is Kasteel Den Ham nu ‘herbouwd’. In virtual reality.

BLØF-toetsenist Bas Kennis is tegenwoordig de eigenaar van de Hamtoren. Kennis liet de toren afgelopen jaren restaureren. Nu die restauratie is afgerond, vond hij het tijd voor de volgende stap: een digitale reconstructie van het kasteel waarvan de Hamtoren ooit onderdeel was.

Samen met de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn en de Stichting Verborgen Stad werd gewerkt aan het project. Stichting Verborgen Stad ontwikkelde een soort Google Streetview van het verleden. Wie de website van het project bezoekt of de app downloadt, kan dus rondkijken in de geschiedenis en leren over het kasteel en de bewoners van vroeger.

“In de geschiedenis van Den Ham komen kleurrijke figuren langs. Zoals ridder Johan van Wanroy Utenham. Hij was telg uit het geslacht dat al eeuwen op Den Ham woonde”, aldus Bas Kennis. Utenham’s titel werd via moeders kant betwist. Hij was bovendien als fervent katholiek een luis in de pels van de Calvinisten. Hij liet een groot drieluik vol heiligen schilderen waarop hijzelf met zijn gezin Maria aanbidt. Het stond in zijn slotkapel die ook als katholieke schuilkerk diende. Dit drieluik wordt nu voor de gelegenheid tentoongesteld in Museum Catharijneconvent.

Publicist Arjan den Boer schreef voor DUIC al eerder over de geschiedenis van de Hamtoren. Dat artikel is hier terug te vinden.

