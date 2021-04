Zo ziet Koningsdag 2021 eruit in Utrecht; Kleine en (te) grote feesten

In Utrecht begon Koningsdag dit jaar op het Stadhuisplein, waar Burgemeester Sharon Dijksma de nationale vlag hees. In de loop van de dag ontstonden er op verschillende plekken in de stad activiteiten en feesten. Rond 16.00 uur riep de gemeente op om niet meer naar de stad te komen, omdat het op een aantal locaties te druk werd. Hieronder een overzicht van een aantal momenten.



Om 10.00 uur hees de burgemeester samen met enkele leden van het Utrechts Oranjecomité de nationale vlag op het Stadhuisplein. Daarmee werd Koningsdag in Utrecht officieel geopend.

Daarna bezocht de burgemeester De Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV). De vereniging zet zich al langer in tijdens Koningsdag en zij zouden dit jaar ook aanwezig zijn bij de aubade op de Stadhuisbrug, maar dat ging op het laatste moment niet door. UVSV heeft dit jaar allerlei online activiteiten georganiseerd, waaronder een kinderdisco. Om de leden te bedanken en in het zonnetje te zetten bracht Dijksma een bezoek aan de vereniging.

Ondertussen was de eigenaar van Café du Dôme de omgeving rond zijn zaak aan het versieren met oranje slingers, iets dat veel ondernemers deden. Mede daardoor kreeg deze Koningsdag in coronatijd toch een oranje tintje.

In de verschillende Utrechtse wijken waren allerlei activiteiten georganiseerd voor met name kinderen. In bijvoorbeeld Oog in Al werden oud-Hollandse spelletjes gespeeld en vanaf een balkon muziek werd gedraaid.

In de loop van de dag werd het steeds drukker in de stad. Zo kwamen veel mensen samen in Park Lepelenburg, het Wilhelminapark en Park Paardenveld.

Ook in de binnenstad van Utrecht werd het druk. Rond 16.00 uur riep de gemeente op om niet meer naar de stad te komen. Daarbij werd gezegd dat er onder meer op het Wed en langs de Oudegracht te veel mensen samenkwamen.

Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om verschillende parken te ontruimen. Dit werd onder andere gedaan in Park Lepelenburg, het Griftpark en het Wilhelminapark.