Café, bedrijfsruimtes, hotel en groene initiatieven; grote plannen voor Steck en omgeving maar zorgen zijn er ook

Een café, hotel, amfitheater, exposities en ruimte om te sporten. Er liggen grote plannen om het gebied bij Steck aan de Gageldijk te verbouwen. De rasechte Overvechter Bob Scherrenberg wil er met zijn bedrijf de komende jaren mee aan de slag. Een heel makkelijke opgave zal het waarschijnlijk niet worden, want het past allemaal nog niet direct in de huidige regels van de gemeente en provincie. Het college van B&W lijkt echter wel positief en wil samen kijken wat er allemaal mogelijk is, maar bij de politiek leven ook zorgen.

Bijna vijftig jaar lang zat tuincentrum Overvecht aan de Gageldijk in Utrecht. Een tuincentrum zoals je dat verwacht, met kassen en planten. Tegenwoordig waait er een frisse wind door het gebouw en draagt het de naam Steck. Het is nog steeds een tuincentrum met een parkeerplaats. Maar wel een stuk hipper, met een café, een pluktuin met de naam Glitter Gladiool, een hondenwasserette en af en toe zijn er activiteiten te doen. Het is het werk van Bob Scherrenberg en zijn familiebedrijf.

De overgrootouders van Bob Scherrenberg hadden begin vorige eeuw al een kwekerij aan de rand van de singel. Doordat de stad groeide, is het bedrijf meerdere keren verplaatst, eerst naar Tuindorp, toen naar de Anthoniedijk en daarna naar de Gageldijk in Overvecht. Bob zelf groeide op tussen de stad en de polder op de Gageldijk in Overvecht. Overdag ging hij naar de basisschool in de wijk en in het weekend sprong hij over de slootjes in het natuurgebied. Hij woont er nog steeds en is als sociaal ondernemer sterk verbonden met de wijk en de stad. “Nu de stad in de volgende groeifase is aanbeland, is het tijd voor nieuwe initiatieven die passen in de huidige tijd. Als ondernemer en Overvechter in hart en nieren ben ik gedreven op deze familiegrond wat bijzonders neer te zetten en bij te dragen aan groene groei”, vertelt hij in het visiedocument over Steck.

Wat zijn de plannen?

De vader van Bob opende in 1969 het eerste tuinwarenhuis van Nederland. Toentertijd een vernieuwend concept. Nu is het volgens Bob weer tijd voor het volgende concept. Er wordt al een tijdje aan gewerkt, maar recent is er een nieuwe visie gepubliceerd. De locatie moet een schakel worden tussen stad en land, waarbij er een publiek park en nieuwe recreatieve routes komen die aansluiten bij het omliggende Noorderpark en nabijgelegen forten. Het tuincentrum blijft het hart van het gebied met producten van lokale makers en een verhuurbalie, verder moeten er een restaurant met buitenterras, een circulair gebouwd hotel en bedrijfsruimtes komen die aansluiten bij het groene concept.

Verder moet er ruimte voor cultuur en sport zijn. In de visie staan ideeën als bootcamps, crossfit, free runing, skaten en yoga. Qua cultuur wordt er gedacht aan kleinschalige activiteiten zoals kunstexposities en kunstmarkten. Daarbij zou Steck ook geschikt zijn als locatie voor festivals als Tweetakt, Le Guess Who? of festival Oude Muziek en mogelijk kan er zelfs een ‘kleinschalig’ amfitheater komen. Veel andere initiatieven die er mogelijk plaats gaan vinden, hebben te maken met duurzaamheid.

Haken en ogen

Dat klinkt natuurlijk allemaal aardig, maar er zitten ook wel wat haken en ogen aan de plannen. Zo’n flinke ontwikkeling in het groen aan de rand van de stad sluit namelijk niet naadloos aan bij het beleid van de gemeente Utrecht. De gemeente schrijft daarover: “Zo is bedrijfsruimte op deze locatie niet toegestaan, een horecafunctie enkel als het om bijzondere horeca gaat en een hotel enkel als uitzondering op het geldende beleid en als het daarnaast kleinschalig is en een geheel nieuwe doelgroep aantrekt.”

Daarnaast ligt het gebied binnen de invloedsfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die tegenwoordig UNESCO-werelderfgoed is. Nieuwe plannen moeten daarom geen nadelige invloed hebben op het erfgoed. Een andere uitdaging is dat het gebied buiten de zogenoemde rode contouren ligt, verdere verstedelijking is daar eigenlijk niet toegestaan. Het credo in Utrecht is ook altijd geweest om te bouwen door verdichting, binnen de stad en juist niet buiten in het groene gebied.

Tuincentrum

Mede door bovengenoemde moeilijkheden zijn eerdere pogingen tot herontwikkeling al mislukt en zijn er ook zorgen bij verschillende politieke partijen. Niet iedereen staat bijvoorbeeld direct te springen bij de gedachte aan een nieuw hotel op deze plek. Lastig daarbij is dat Steck het plan ook als een groot geheel ziet, de bedrijfsactiviteiten zoals het restaurant en het hotel maken het economisch mogelijk om bijvoorbeeld het park en duurzame en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Samen vormt het één businesscase.

Wat nog een bijkomende factor is; de gemeente heeft ooit al eens toegezegd dat het tuincentrum veel groter mag worden. In 1997 is er een afspraak gemaakt met het familiebedrijf van Scherrenberg; in ruil voor een stuk grond mag het tuincentrum in grootte meer dan verdubbelen, van 11.820 vierkante meter naar 30.000 vierkante meter, met daarbij onder andere ruimte voor 800 parkeerplekken. Het bedrijf kan daar dus nog aanspraak op maken.

Regels

Al met al een hoop complicerende factoren. Eigenlijk kan het plan alleen uitgevoerd worden als de gemeente, provincie en politiek het erover eens worden dat het ontwerp ‘een versterking is van de ruimtelijke kwaliteit’. Wat zoveel betekent als; het mag nu eigenlijk nog niet, maar het plan is zo goed voor Utrecht – de nieuwe situatie wordt beter dan de huidige – dat er afgeweken kan worden van de regels. Dit moet de komende tijd verder uitgezocht gaan worden.

Het onderwerp staat binnenkort op de agenda van de gemeenteraad, dan moet in ieder geval duidelijk worden of Steck verder kan gaan met het ontwikkelen van alle plannen. Begin 2024 moet het zogeheten Stedenbouwkundig Programma van Eisen klaar zijn – waarin alles weer verder uitgewerkt wordt. Op 20 september is er een informatieavond bij Steck waar bewoners van de stad meer kunnen horen over de plannen.