Beers & Barrels Harbour aan Veilinghavenkade in Utrecht gaat weer open

Restaurant Beers & Barrels Harbour aan de Veilinghavenkade in Utrecht gaat vanaf 27 oktober weer open. Voor enige tijd was deze locatie gesloten. Het restaurant krijgt voor de opening een nieuwe menukaart en een gedeeltelijk nieuw team.

Een paar maanden lang was alleen de Beers & Barrels aan de Oudegracht geopend. De tweede locatie van Utrecht aan de Veilinghavenkade was gesloten voor de nodige aanpassingen.

Verfijning

“Waar Beers & Barrels bij vaste gasten voornamelijk bekend stond vanwege de pullen bier en grote stukken vlees, is nu een kleine verfijningsslag aangebracht in de menukaart”, schrijft Beers & Barrels in een aankondiging van de heropening.

Op de nieuwe kaart komt er meer aandacht voor cocktails, vegetarische, vegan en visgerechten. Ook nieuw op de kaart is de ‘Beer Flight’. Dit is een kleine proeverij aan tafel waarmee je nieuwe bieren kan leren kennen.

Opening

“Het is altijd een vervelende beslissing als je een locatie tijdelijk even moet sluiten”, zegt Sandra van Halderen, CEO van Restaurant Company Europe, waar Beers & Barrels onderdeel van is. “Gelukkig konden onze medewerkers aan de slag in onze andere locatie. Maar we zijn meer dan blij dat we nu ook deze locatie weer kunnen openen en kijken ernaar uit dat ons restaurant weer gezellig vol zit!”

Iedere vrijdag- en zaterdagavond komt een dj het diner afsluiten met muziek, later op de avond ‘kunnen de voetjes van de vloer’. Tijdens het openingsweekend van 27 tot en met 30 oktober worden gasten feestelijk welkom geheten met een glaasje bubbels en een borrelhapje.

