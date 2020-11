Bekende Utrechtse kroegbaas van Café de Postillon Thomas Melisse overleden

Hij stond 46 achter de toog bij Café de Postillon, Thomas Melisse. Hij is afgelopen week op 66-jarige leeftijd overleden. In het jaar waarop bij besloot om het café over te dragen.

Café de Postillon op de hoek van de Oudegracht en de Lijnmarkt was decennia lang een bekende bruine kroeg waar Thomas Melisse de boel draaiende hield. Ruim 46 jaar stond Thomas achter de toog, eerst als barman en later 33 jaar als eigenaar van het café. Dit jaar besloot hij te stoppen. Niet veel later werd er ontdekt dat hij ziek was. In de nacht van woensdag op donderdag is hij overleden.

In alle jaren dat hij het café had, bleef de Postillon een klassieke bruin kroeg. Een plek waar ook tot op het laatst nog gerookt werd, dat hoorde erbij. Er kwam ook nooit een pinapparaat.

Postillon blijft

“Thomas had een stevige huid, waar je even doorheen moest prikken maar dan was hij een zachtaardig persoon. Hij heeft ook 46 jaar lang klaargestaan voor vaste gasten en de omgeving”, zegt Thijs. Hij is sinds dit jaar de nieuwe eigenaar van het café. Thijs kwam al zijn hele leven in de Postillon. En hij niet alleen, want ook zijn vader en opa waren er vaste gasten.

Thomas wilde de zaak al van de hand doen. Door corona is dit iets eerder gebeurd. Omdat Thijs altijd heeft gezegd dat hij het café wilde overnemen, was hij dan ook de ideale kandidaat. Thomas gunde de kroeg aan Thijs, en het gaf hem ook rust om te weten dat het café in goede handen was. Met het overlijden van Thomas Melisse stop de Postillon dan ook niet, Thijs en zijn zus Anne hebben de naam niet veranderd en het is nog steeds een bruine kroeg.