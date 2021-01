Biercafé Oproer in CAB-gebouw onherstelbaar beschadigd door brand

Het café van Oproer Brouwerij is na de brand in het CAB-gebouw van maandagavond volledig en onherstelbaar beschadigd. Het biercafé is de hele inboedel kwijt, laat mede-eigenaar laat Mark Strooker weten.

Het Oproer café zou op vrijdag 15 januari het eerste lustrum vieren. Maar een feestelijke dag wordt het waarschijnlijk niet. Het biercafé is door de brand van eerder deze week volledig beschadigd.

De schade loopt in de tienduizenden euro’s, laat Oproer weten. “Hoewel de brand in het midden van het pand was, heeft de giftige rook zich verzameld in onze pub. Hierdoor zijn helaas al onze spullen verloren gegaan.”

Verder schrijft Oproer: “Wij zijn verzekerd tegen brandschade, maar het is nog maar de vraag wat voor waarde er aan onze inboedel gekoppeld gaat worden en of we daarmee voldoende geld hebben om alles nieuw te kunnen kopen. Naar alle waarschijnlijkheid kan dat niet meer op deze plek, in dat geval zoeken we een nieuw thuis om overnieuw te beginnen. “

‘Dubbele klap’

Mark Strooker, mede-eigenaar van Oproer Brouwerij, vindt het verschrikkelijk. Ook voor de andere ondernemers in het CAB-gebouw. Tegen DUIC zegt hij: “Het is eigenlijk een dubbele klap die we nu krijgen, na een jaar met corona. We wilden dit jaar weer aan de bak, maar zo gaat dat natuurlijk niet.”

Plannen voor de toekomst liggen voor nu even stil. “Het begint nu pas een beetje binnen te komen wat er gebeurd is”, zegt Strooker. Toch wil hij de goede moed erin houden en doorgaan met Oproer.

Oproer steunen kan, door bier te kopen of door te doneren, via deze website.