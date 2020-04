Café Binnen Best omgedoopt tot Blijf Binnen Best

De café-eigenaren weten niet wie het gedaan heeft, maar de naam van hun zaak aan de Biltstraat in Utrecht is omgedoopt tot Blijf Binnen Best. Ze vermoeden dat een van hun stamgasten de toevoeging ‘Blijf’ op het raam heeft geplakt.

In sierlijke witte letters stond de naam van de horecazaak Binnen Best al op de gevel van het pand, en nu is daar dus Blijf bijgeplakt. “Blijf Binnen Best, dat zie ik als hart onder de riem”, zegt barkeeper en mede-eigenaar Michel Goderie. Net als alle andere horeca is de kroeg al een paar weken dicht.

“Dit bijna-oudste café van Utrecht heeft veel meegemaakt, de Canadezen dronken bij ons bijvoorbeeld hun eerste biertje, toen ze Utrecht bevrijdden. We zijn als een huiskamer op de Biltstraat. Zo lang dicht, terwijl Binnen Best nu precies een jaar geleden in andere handen was over gegaan, dat is een harde klap. We hopen inderdaad dat we kunnen blijven.”

Ontroerend

Café Binnen Best op de Biltstraat bestaat sinds 1883. Sinds vorig jaar zijn de huidige eigenaren met de zaak aan de slag gegaan.

De eigenaren zeggen niet te weten wie het woord heeft toegevoegd. “Ik had vorige week de ramen van het café nog gelapt, om even buiten te zijn”, vertelt Machteld Kooij. “Toen ik ging checken of de beer nog rechtop stond, voor de knuffelberenjacht, zag ik opeens dat er vijf letters op het raam staan die er normaal niet staan. Ontroerend, dat iemand de moeite doet dit aan te passen. Ondanks dat het moeilijk is, houden we het zó nog wel even vol: Blijf Binnen.”