Café DeRat verkoopt oude vloer om geld op te halen tijdens coronacrisis

Het Utrechtse Café DeRat verkoopt zogenoemde jubileumplankjes die zijn gemaakt van de oude vloer. Hiermee wil eigenaar Erik Lebbing geld ophalen nu zijn kroeg is gesloten vanwege de coronacrisis.

Café DeRat viert op 6 september het 125-jarig bestaan. Omdat vanwege de coronamaatregelen de inkomsten momenteel zijn weggevallen heeft Lebbing een ludieke actie verzonnen om toch geld op te halen.

De oude vloer wordt eruit gehaald en daar worden plankjes van gemaakt. De bovenzijde blijft onbewerkt, maar de onderkant wordt geschuurd en voorzien van een brandstempel met het logo van Café DeRat.

Aan gort

De oude vloer was volgens Lebbing nodig aan vervanging toe. “Dertig jaar geleden is ervoor gekozen om de goedkoopste vloer in het café te leggen. Die is inmiddels helemaal aan gort getrapt.”

Nu het café noodgedwongen is gesloten ziet Lebbing de mogelijkheid om de oude vloer te vervangen. “Ik heb de planken gekocht bij Overdevloer aan de Voorstraat. Ik vind het belangrijk dat Utrechtse ondernemers elkaar helpen in deze tijd. Om geld te besparen ga ik hem zelf leggen.”

Hoeveel plankjes er precies worden gemaakt is nog niet bekend. Hier zijn ze te koop.