Chef-kok Leon Mazairac keert terug naar Utrecht: ‘Waar anders?’

Chef-kok Leon Mazairac keert na een avontuur in de Verenigde Staten terug naar Utrecht. Vanaf 1 oktober gaat hij aan de slag als chef de cuisine bij Grand Hotel Karel V.

De gerechten van Mazairac waren eerder al in Utrecht te proeven. Zo was hij tien jaar lang chef-kok en mede-eigenaar van Podium onder de Dom. Het restaurant werd toen door velen gezien als beste van Utrecht. Tegenwoordig zit restaurant Simple op de plek aan de Domstraat.

Nu keert Mazairac dus weer terug naar Utrecht. “Waar anders?”, schrijft de topkok op sociale media. Mazairac noemt het een unieke kans. “Die ik zonder twijfel met beide handen aanpak en een plek waarvan ik altijd heb gezegd; Daar ga ik nog een keer echt knallen!”

Karel V zegt trots te zijn met de komst van Mazairac. “Hij is een gedreven en ervaren chef die zijn sporen reeds heeft verdiend. Leon, welkom terug in Utrecht.”

Michelinster

Met de komst van Mazairac bestaat ook de stille hoop dat Utrecht binnenkort weer een Michelinster heeft. In 2013 verloor Karel V deze prestigieuze onderscheiding, en sindsdien is er geen zaak met een ster in de stad.

Mazairac zegt veel zin te hebben om aan de slag te gaan bij het Utrechtse grand hotel. “De singel is rond en de cirkel is rond. […] Heb er ongekend veel zin in en hoop natuurlijk iedereen eindelijk weer te zien, als nooit tevoren zo gaaf wordt het.”