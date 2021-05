Corona gooide roet in het eten bij opening drie Utrechtse restaurants; nu organiseren ze samen een diner

De drie Utrechtse restaurants Hemel & Aarde, 273 en Concours zouden het afgelopen jaar voor het eerst de deuren openen, maar corona gooide roet in het eten. Nu de heropening van de horeca in zicht is, slaan de drie chefs van de zaken de handen ineen om de openingen op 4 juli samen te vieren.

In het najaar van 2020 zouden Hemel & Aarde en 273 voor het eerst opengaan, maar dit kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Concours verhuisde in die periode naar een nieuw onderkomen aan de Biltstraat, maar ook hier zijn vanwege de lockdown nog geen gasten geweest.

Vito Reekers van Hemel & Aarde, Tommy den Hartog van 273 en Alex Zeelenberg van Concours kwamen op het idee om samen iets te organiseren zodra de omstandigheden dat weer toe zouden laten. “Niet alleen om onze openingen te vieren, maar ook om positief geluid vanuit de horeca te laten horen”, aldus Reekers.

Bestek

De chefs verzonnen het initiatief Utrechts Bestek. Drie groepen gasten startten elk in een van de restaurants. Tussen de gangen door verhuizen ze naar de volgende horecazaak. Uiteindelijk bezoeken de gasten zo tijdens één diner de drie verschillende zaken.

“Het wordt een culinair feestje voor en door de stad”, vertelt Den Hartog. “We maken alle drie een menu onder eigen signatuur, maar stemmen de gerechten wel op elkaar af. Dat maakt het heel gevarieerd, maar één ding is zeker: we zullen alle drie ons visitekaartje afgeven.”

Toegangsbewijs

Het toegangsbewijs tot de restaurants is een stuk bestek met een inscriptie, dat elke zaak aan de gasten verkoopt. Zo kopen gasten die bij Concours willen starten een gegraveerd mes als ticket, voor Hemel & Aarde en 273 zijn dit respectievelijk een vork en lepel.

Zeelenberg: “Het overige bestek dat nodig is nemen gasten zelf van huis mee. In eerste instantie bedacht als knipoog naar COVID-19, uiteindelijk hebben we het hele evenement eraan opgehangen. We hebben samen nog veel meer ideeën voor volgende edities van Utrechts Bestek. We gaan voor een volle besteklade.”