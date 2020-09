Coronamaatregelen Utrechtse horeca: ‘Het voelt voor ons oneerlijk’

De nieuwe coronamaatregelen treffen de Utrechtse horeca hard. Onevenredig hard, vinden veel ondernemers, in vergelijking met winkels, supermarkten en de privésfeer.

“Opnieuw wordt de horeca de dupe van de nieuwe coronamaatregelen”, zegt Erik Derksen, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Utrecht en de eigenaar van vier Buurten-restaurants in Utrecht. “Dat, terwijl de besmettingsgraad in de horeca onder de 5 procent ligt.”

De maatregelen pakken de horeca onevenredig hard aan, vindt Derksen. Hij neemt een van zijn eigen restaurants als voorbeeld: “Bij Buurten in de Gaard kan ik binnen makkelijk 80 mensen kwijt, maar ik mag er nu maar 30 binnenlaten. Dat is absurd.” En dat de sluitingstijd naar 22.00 uur verschuift; “daar is niemand blij mee.”

Derksen: “Als je ziet wat voor een zooitje het in supermarkten en bouwmarkten is, de feesten die in parken worden gehouden. Dat leidt tot woede bij veel horecamensen. Het voelt voor ons oneerlijk.” Maar ook in de horeca houdt men zich niet altijd perfect aan de regels, dat erkent Derksen. “Zeker in een grote stad als Utrecht zullen er altijd excessen zijn. Ondernemers hebben de grenzen opgezocht, omdat het water hen aan de lippen stond.” Dat sommige horecazaken zijn gesloten, daar zegt Derksen wel achter te staan.

Andere zaken

Horeca bestaat uiteraard niet uitsluitend uit restaurants of cafés die tot laat openblijven. Sommige zaken, zoals de Bakkerswinkel aan de Wittevrouwenstraat, ontkomen aan de nieuwe maatregelen. “Wij ontspringen eigenlijk net de dans. Binnenkort gaan we weer ’s avonds open voor diner. Normaal sluiten we dan ook om 22.00 uur.” De eerdere maatregelen, met betrekking tot de afstand en het maximaal aantal gasten, hebben ze bij de Bakkerswinkel ‘natuurlijk’ al getroffen.

BUNK, een hotel en restaurant in één, verwacht wel veel te gaan merken van de nieuwe maatregelen. “Het restaurant moet twee uur eerder dicht en er mogen minder mensen komen”, zegt de woordvoerder. Volgens hem gaat dat ook invloed hebben op het hotel. “Het restaurant en het hotel zijn immers naadloos op elkaar aangesloten.”