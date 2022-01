De Utrechtse horeca is sinds woensdag weer open en deze mensen waren er vroeg bij

De Utrechtse horeca is sinds woensdagochtend weer open. Sommigen maakten daar direct gebruik van door bij één van de zaken een kop koffie te drinken.



Bij Cafe ‘t Neutje zaten twee gasten met een cappucino onder de terraswarmers. “Dit is onze stamkroeg, dus natuurlijk zijn we hier gelijk gaan zitten”, zegt de 21-jarige studente Gül Streutker. “Ik zag gisteren via Instagram dat de horeca weer openging. Tijdens de persconferentie was ik voor een tentamen aan het leren, dat eigenlijk nu is. We kwamen alleen de zaal niet meer in en dit was natuurlijk het perfecte plan B.”

Naast Gül zit medestudent Edith Lucieer (19). “Het is fijn weer de horeca in te kunnen, je mist de gezelligheid echt. Ik hoop dat ‘ons’ café het een beetje heeft overleefd, maar het lijkt er tot nu toe wel op.”

Iets verderop aan de Wittevrouwenstraat staat barista Megan Hendrix met een glimlach achter de balie van Horecazaak Kushiin. “Ik ben heel blij weer mensen in de zaak te hebben. De zaak is in september geopend, dus we zijn bijna langer dicht geweest dan open.”

To-go

Tijdens de lockdown heeft Megan koffie to-go verkocht. “Maar dat is toch anders. Je spreekt je gasten dan maar kort. Als ze kunnen blijven zitten heb je toch meerdere contactmomenten en kun je ze lekker in de watten leggen. Dat is waar het voor mij om draait.”

Aan een tafeltje in de hoek zitten Jip Groot en Sofie Bauer, beide 23 jaar. Ook zij zitten allebei in de tentamenperiode. “Het is fijn dat we zo aan de dag kunnen beginnen. Even je huis uit, en ergens anders zitten dan de bibliotheek”, Aldus Jip. Sofie is het met haar eens: “Het geeft wat meer rust in je hoofd om eens ergens anders te zitten. Hopelijk hebben we er wat aan als we zo de bieb in duiken.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.