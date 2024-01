Deuren van TGI Fridays in Utrecht gesloten; faillissement uitgesproken

De vestiging van TGI Friday’s in Utrecht is gesloten. Eerder deze maand sprak de rechtbank het faillissement uit. Ook de andere locatie van deze Amerikaanse keten in Nederland, in Rotterdam, is dicht. Hoewel de horecaformule in tientallen landen honderden vestingen heeft, is er geen succes op de Nederlandse markt.

De locatie in Utrecht aan het Stationsplein ging in 2018 open, in hetzelfde jaar dat het plein zelf ook geopend werd. Verschillende horecaformules vestigden zich er, waarvan een deel ook alweer weg is.

TGI Fridays probeerde in de jaren ’90 ook al voet aan de grond te krijgen in Nederland, maar ook toen gooide een faillissement roet in het eten.