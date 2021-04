Familiebedrijf Dik Trom op de Nachtegaalstraat in Utrecht sluit na dertig jaar de deuren

Na dertig ‘geweldige topjaren’ gaat Dik Trom aan de Nachtegaalstraat in Utrecht sluiten. De lunchroom en cateringzaak is al die jaren een familiezaak geweest. Eigenaresse Stephanie laat weten dat ze op het hoogtepunt willen stoppen, en die tijd is nu aangebroken. Over ongeveer twee maanden opent Vegitalian, voor vegetarische en plantaardige Italiaanse gerechten, er de deuren.

In 1991 openden de ouders van Stephanie de deuren van Dik Trom. Haar vader was liefhebber van de verhalen van het personage. Stephanie: “Dik Trom stond sowieso bekend om uitspraken zoals: veel voor weinig, nooit chagrijnig en volle porties en een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat was echt ons motto.”

De vader van Stephanie kwam een paar jaar geleden te overlijden. Sindsdien runt zij de zaak samen met haar moeder Sylvia. Stephanie is net als het bedrijf dertig jaar. “Ik ben hier echt opgegroeid, als klein kind zat ik al op de werkbank om te kijken hoe mijn ouders hier werkten.”

Familiebedrijf

Toen Stephanie het familiebedrijf overnam was ze dan ook erg blij. En nog steeds gaat het goed met de zaak. “Natuurlijk kregen wij door corona ook minder werk. We hebben veel vaste klanten voor onze catering en dat kwam helemaal stil te liggen. Gelukkig liep de lunchroom nog wel goed.” Toch was er ineens minder te doen, terwijl de jaren daarvoor het hele leven draaide om het bedrijf.

Stephanie vertelt: “Doordat ik genoodzaakt thuis kwam te zitten omdat we dicht moesten door corona had ik veel meer vrije tijd. Toen begon ik na te denken over de toekomst en realiseerde mij dat er ook meer is dan alleen maar keihard werken, want dat doe je met een familiebedrijf.” Daarom werd er gestart met een zoektocht naar een geschikte overnamekandidaat. “Er kwamen partijen langs met heel veel geld, maar we wilden wel een ondernemer waar we vertrouwen in hebben en die oog heeft voor de klanten.”

Vegitalian

Die ondernemer werd gevonden in Vegitalian. Deze horecazaak heeft al een locatie in de Schoutenstraat en verkoopt vegetarische en plantaardige Italiaanse gerechten als pasta’s en pizza’s. De locatie in de Schoutenstraat loopt zo goed dat de eigenaar op zoek ging naar een tweede plek. Als de horeca weer volledig open mag heeft Vegitalian behoefte aan een tweede zaak. Die plek werd gevonden in de Nachtegaalstraat. Een plek waar ze ook de cateringactiviteiten van Dik Trom willen overnemen.

30 april is de laatste dag dat Dik Trom open is. Stephanie: “Het was natuurlijk een lastige beslissing, heel je leven zit in deze zaak, maar wel de juiste. We staan achter deze verkoop en willen dan ook iedereen bedanken voor alles, ieder op zijn eigen manier.”