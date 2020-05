Gemeente Utrecht: ‘Bestaande terrassen in de stad mogen worden uitgebreid’

Utrechtse horecazaken krijgen straks ruimte om hun terrassen uit te breiden. De gemeente wil hiermee de ondernemers tegemoetkomen in de anderhalvemetersamenleving. Er gelden echter wel voorwaarden aan een uitbreiding en de plannen moeten vooraf goedgekeurd worden.



De regel geldt tot 1 november en is bedoeld voor bestaande terrassen. Zaken die voorheen geen stoelen en tafels buiten hadden staan, mogen die nu ook niet neerzetten. Ook is het zo dat terrassen alleen qua omvang uitgebreid mogen worden, er mogen geen extra plekken gecreëerd worden.

Daarnaast moet de gezondheid niet in gevaar komen. Bewoners moeten bijvoorbeeld nog veilig over straat kunnen en minimaal anderhalve meter afstand kunnen houden van de mensen op het terras. Ook moet het voor het personeel en de gasten van de horecazaak mogelijk zijn om gepaste afstand te houden.

Plan

In een eerder gepresenteerd plan van D66 werd onder andere geopperd om wegen en pleinen – zoals bijvoorbeeld de Oudegracht en het Stadhuisplein – deels af te sluiten zodat er meer plek komt voor horeca. Hier is de gemeente niet in meegegaan. Een voorwaarde voor de uitbreiding is dat de stad toegankelijk blijft en de verkeersveiligheid gewaarborgd.

Ook moeten horecaondernemers ervoor zorgen dat er niet te veel overlast voor omwonenden ontstaat en dat woningen bereikbaar moeten blijven. In de binnenstad van Utrecht is de ruimte schaars. De gemeente zegt daarom dat er buiten het centrum meer ruimte is voor uitbreiding van terrassen.

Andere sectoren

De regels staan volgens de gemeente niet vaststaan. Als in de praktijk blijkt dat sommigen onderdelen niet werken kan er worden bijgestuurd. Ook wordt gekeken naar hoe andere sectoren, zoals bijvoorbeeld cultuur en sport, extra gebruik kunnen maken van de publieke ruimte.

Vanaf vrijdag kunnen horecaondernemers een aanvraag voor uitbreiding van hun terras indienen bij de gemeente.