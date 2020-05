Bekijk hier het plan voor de horeca in Utrecht: ‘Sluit delen van Oudegracht en Stadhuisplein tijdelijk af’

Om ruimte te maken voor terrassen van Utrechtse horecaondernemers wil D66 tijdelijk wegen, zoals de Oudegracht, en pleinen afsluiten voor verkeer. Ook moeten er parkeerplekken voor bepaalde tijd worden opgeheven. Naast ruimte voor horecaondernemers moeten er volgens D66 ook plekken beschikbaar komen voor culturele instellingen.



Onder de noemer Summer in the City presenteert de partij een plan om horecaondernemers in de stad, die de afgelopen tijd hard zijn getroffen, tegemoet te komen. Zo moet er meer ruimte komen voor terrassen, ook op plekken waar dat voorheen niet werd toegestaan. Naast terrassen wil D66 ook dat er ruimte komt voor culturele evenementen en moeten buitenbarren worden toegestaan.

Het kabinet heeft eerder deze week bekendgemaakt dat terrassen vanaf 1 juni weer zijn toegestaan. Daarbij is wel de voorwaarde gesteld dat gasten minimaal anderhalve meter uit elkaar moeten zitten. D66 is de afgelopen tijd samen met ondernemers, binnenstadbewoners en andere partijen om tafel gaan zitten om te kijken hoe dit op een verantwoorde manier in Utrecht gerealiseerd kan worden.

Afsluiten

Uit die gesprekken is een plan opgesteld. Daarin staat onder andere dat delen van de Oudegracht en het Stadhuisplein tijdelijk worden afgesloten voor verkeer om op die manier ruimte te creëren voor terrassen en voor voetgangers. Ook staat erin dat bijvoorbeeld op parkeerplekken tijdelijk ruimte moet komen voor foodtrucks.

Er zijn locaties aangewezen waar voorheen geen terras werd toegestaan zoals bijvoorbeeld het Vredenburg, Lucasbolwerk, Moreelsepark, Mariaplaats en Breedstraat. Hieronder een overzicht van de aangewezen plekken.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Verantwoord

Maarten Koning van D66 benadrukt dat daarbij altijd gekeken moet worden dat de huidige coronaregelgeving niet in het geding komt. “Op het moment dat blijkt dat het niet op een verantwoorde manier kan, wanneer er bijvoorbeeld te veel bezoekers komen, zal je maatregelen terug moet draaien.”

Ook voor plekken buiten het centrum zijn plannen gemaakt. “Hoe beter we spreiden, hoe minder verplaatsingen van mensen”, is te lezen in het plan. Als voorbeeld zegt Koning dat er deze zomer soepeler moet worden omgegaan met het toelaten van bijvoorbeeld foodtrucks op plekken als de Haarrijnseplas en bij het recreatiegebied bij het Strijkviertel.

Sympathie

Koning verwacht dat het plan op veel sympathie kan rekenen. “Je helpt er immers iedereen mee, zowel de ondernemers als de gasten.” Of andere politieke partijen het plan volledig ondersteunen weet hij echter niet. “Ik denk dat de meerderheid wel voor het principe is, maar het kan zijn dat anderen kleine wijzigingen willen aanbrengen. Het plan is dan ook aanzet voor een discussie.”

De gemeente heeft eerder bekendgemaakt dat het verdelen van de schaarse ruimte in de stad een opgave wordt. In hoeverre de plannen van D66 dan ook doorgevoerd kunnen worden moet nog blijken.