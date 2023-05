Gemeente wil dat nog meer horecaondernemers een zaak buiten het centrum van Utrecht openen

De gemeente ziet graag dat meer horecaondernemers een zaak buiten het centrum openen. Dit zorgt er namelijk onder meer voor dat bezoekers zich beter over Utrecht verspreiden en dat de bewoners van de wijken ook in hun eigen buurt iets kunnen eten of drinken. De afgelopen jaren is deze trend echter al gaande.



Horecagelegenheden en terrassen zijn volgens de gemeente belangrijke voorzieningen die bijdragen aan de identiteit van levendigheid van de stad. “Veel Utrechters maken gebruik van de horeca en op een zonnige dag zijn de terrassen vaak goed gevuld. Mensen maken steeds meer gebruik van horeca, dit speelt in Utrecht nog sterker door een relatief jonge bevolking”, schrijft het college in een brief aan de raad.

In de binnenstad zijn veel cafés, restaurant en andere ondernemers te vinden. De verwachting is dat er op de langere termijn steeds meer zogenoemde non-food-zaken – zoals bijvoorbeeld kledingwinkels – plaats zullen maken voor horeca. “Veel bedrijven spelen in op de veranderende behoeften van bewoners en bezoekers, zoals gezond eten, vaker buiten de deur eten, to go en thuisbezorging. Deze ontwikkelingen nemen naar verwachting de komende jaren nog toe, zeker in een stad als Utrecht, waar relatief veel jongeren wonen”, is te lezen in de Omgevingsvisie Binnenstad 2040.

Groei

Uitbreiding van horeca in het centrum is toegestaan, maar de gemeente ziet ook graag dat er meer zaken in de wijken buiten de binnenstad worden geopend. Zo is het aantal inwoners van Utrecht de afgelopen tijd gestegen en de verwachting is dat dit doorzet. “Dit gaat samen met een grotere behoefte en noodzaak voor voorzieningen waaronder horecazaken”, aldus het college. En deze groei van horeca kan volgens de gemeente niet alleen in de binnenstad plaatsvinden. “Dat is de reden dat we ruimte willen bieden voor meer horeca in de wijken die past bij de wensen en behoeften van de bewoners in de omgeving.”

De afgelopen jaren was de groei van horeca in de wijken al bijna 20 procent hoger dan in de historische binnenstad. De gemeente wil dit nog verder doorzetten door bijvoorbeeld horeca onderdeel te laten zijn bij de ontwikkeling van een gebied. “Ook bij kleinere gebiedsontwikkelingen wordt horeca als belangrijk onderdeel van de voorzieningenstructuur bij de planvorming toegevoegd.”

Terrassen

Ook moet er in de wijken meer ruimte komen voor terrassen. Daar is vaker ook meer ruimte voor dan in de binnenstad. “Horecagelegenheden liggen buiten de binnenstad vaker op een meer vrij liggende locatie.”

Tot slot hebben ondernemers voor een terras buiten het centrum echter wel vaker een vergunning nodig, terwijl dit in de binnenstad meestal is meegenomen in het bestemmingsplan. De gemeente is niet van plan de regels aan te passen, maar het aanvragen van zo’n vergunning moet wel makkelijker worden gemaakt.

“Dankzij de groei van horeca in de wijken neemt het aantal terrassen al toe. Bij gebiedsontwikkelingen in de wijken zien en benutten we kansen voor nieuwe horeca, hierin brengen we ook het toevoegen van nieuwe terrassen blijvend onder de aandacht.”