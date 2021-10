Grand Café Lekker Gezellig opent binnenkort in voormalig pand La Grotta aan Oudegracht

Op de plek van restaurant La Grotta aan de Oudegracht in Utrecht opent in november Grand Café Lekker Gezellig. De ondernemers van La Grotta besloten eerder na 46 jaar te stoppen met het Italiaanse restaurant.

Op de website van restaurant La Grotta is te lezen dat de laatste eigenaar van het restaurant al een poosje de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt toen besloten werd te stoppen.

Binnen de familie en daarbuiten werd niemand gevonden die het stokje over wilde nemen. Daarom werd na 46 jaar de stekker uit La Grotta getrokken. Op 26 september was het restaurant voor het laatst open.

Inmiddels wordt in het pand aan de Oudegracht 50 gewerkt aan een nieuwe horecazaak. “In de maand oktober zullen we de zaak een beetje restylen om in november 2021 open te gaan als Grand Café”, is te lezen op een briefje dat achter het raam hangt.