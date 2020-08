Het iconische Utrechtse Stairway wordt horecazaak in stijl van New Orleans

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe horecazaak die in het pand van Stairway aan de Mariaplaats komt te zitten. Na 25 jaar sluit de iconische Utrechtse zaak over een paar weken de deuren, maar in oktober zijn de gasten weer welkom en moeten ze zich in New Orleans wanen.

De druk is hoog, laat Chrissie Westbroek weten. Vorige week maakten Henk Westbroek en Julia Harris bekend dat Stairway gaat sluiten. Stairway to Heaven kan gerust een iconische zaak genoemd worden, al is de identiteit de afgelopen jaren wel veranderd. Lang hing de zaak vol met gouden platen en gitaren en klonk er uitsluitend rockmuziek. Henk en Julia gaan stoppen en dragen het stokje over aan dochter Chrissie en haar man Dani Aguilera. Zij beginnen er een nieuwe zaak.

“We sluiten zondagavond de 23e en maandag 24e gaat er gesloopt worden, daarna begint de verbouwing”, vertelt Chrissie. “We hebben natuurlijk lang nagedacht over wat we met Stairway moeten. Het concept van rockclub was jaren geleden al veranderd, de gouden platen en gitaren waren verdwenen.” Na lang nadenken, samen met Julia en Henk, kwamen Chrissie en Dani op de sfeer die te vinden is in het French Quarter in New Orleans.

French Quarter

Het French Quarter is het historische hart van de stad, bekend van het nachtleven en de kleurrijke gebouwen en kenmerkende balkons en hekwerken. “Die sfeer die daar heerst, met de Franse en Spaanse invloeden, willen wij naar Utrecht brengen. We hebben het er met familie en vrienden over gehad, iedereen wordt er enthousiast van. Die sfeer gaan gasten terugzien in het interieur, de menukaart en de muziek.”

Net zoals in het ‘oude’ Stairway to Heaven gaat er ook in de nieuw zaak livemuziek zijn: “Hoe heerlijk is het als je zit te eten of te borrelen en er wordt live muziek gemaakt. Niet versterkt over de speakers, maar gewoon akoestische moderne Jazz op het podium. Je kan er aandachtig naar luisteren, of gezellig kletsen met vrienden. Een sfeer van saamhorigheid moet er zijn.”

Empanadas

De nieuwe zaak, waarvan de naam nog niet helemaal zeker is – al moet het iets met New Orleans te maken hebben – zal de hele dag open zijn. “Het moet ook een plek worden waar jonge ouders zich welkom voelen, er komt bijvoorbeeld een speelplek voor kinderen. Het is een groep die graag nog op stap wil, maar waar niet heel veel voor is in Utrecht.” Chrissie wil met dit concept inspelen op de groeiende behoefte in Utrecht om een plek te bieden voor jonge ouders, starters, mensen met een baan en Utrechters met verplichtingen op zaterdag maar die toch graag nog naar de horeca gaan en willen dansen.

De keuken geïnspireerd op New Orleans krijgt daarmee Amerikaanse, Franse en Spaanse invloeden. “En wat heel leuk is, Dani komt uit Chili en zijn moeder maakt de beste empanadas. De chefs gaan dus allemaal kookles krijgen van haar.” Er wordt lunch en diner geserveerd, en er is alle ruimte om te borrelen. “En in de avond kan er ook zeker gedanst worden. Dat begint niet pas na 00.00 uur, dan kan ook na 21.00 uur al. Die gezellige sfeer moet er zijn.”

Gevestigde naam

Spannend vindt Chrissie het zeker. Stairway was lang een gevestigde naam in de stad. “Maar je moet ook durven te veranderen. Stairway laten we nu ook echt los, het wordt nu een nieuwe zaak. Natuurlijk zaten we daar even tegenaan te hikken, het is een heel proces.” Eigenlijk wilden ze de plannen al eerder aankondigen, maar corona zorgde ervoor dat de verbouwing nog even uitgesteld werd. “Op een gegeven moment moet je de knoop ook doorhaken en de stap durven te nemen. Dit is het juiste moment.”

Als in oktober de deuren weer opengaan is Stairway dan ook niet meer te herkennen. De bar gaat eruit en de indeling wordt helemaal anders. Maar een ding blijft er wel, dat is het podium. Zo blijft er voor sommigen toch nog iets over van dat oude Stairway to Heaven.