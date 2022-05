Hoeveel stegen de bierprijzen in vijf jaar tijd? We namen bij tientallen cafés in Utrecht de proef op de som

Een biertje voor 2,50 euro in de kroeg in Utrecht? Vijf jaar geleden nog redelijk normaal, maar dat is nu toch echt anders. De prijzen zijn gestegen. We schreven in 2017 de prijzen van een vaasje bier op van vijftig kroegen, en we deden nu weer een ronde. Er zijn uitschieters zoals Café Le Journal aan de Neude waar een biertje 3,75 euro kost, maar als je goed zoekt kan je ook nog voor 2,50 euro terecht. Gemiddeld komen we op 3,20 euro uit.

De verhalen van Utrechtse kroegbazen over de bierprijzen lopen uiteen. De een laat weten niet zoveel te merken van de hogere kosten. Anderen zeggen wel dat ze de afgelopen tijd steeds meer moeten neerleggen voor een fust. Graan is duurder geworden en dat rekenen bierleveranciers door in de prijs. Ook de lange sluiting van kroegen en cafés tijdens de lockdowns zijn van invloed, laten verschillende kroegbazen weten. Hier en daar wordt ook gewezen naar Amsterdam, ‘daar is een biertje al lang vijf euro’. In Utrecht zijn de prijzen de afgelopen jaren niet zoveel gestegen en dat wordt nu ingehaald, is het idee. Kroegbazen kijken naar elkaar: “Als een kroeg in de buurt zijn prijs omhoog gooit, gaan de anderen mee.”

Jan Hagenouw is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Utrecht en is eigenaar van Hagenouw Eten & Drinken! in Hoog Catharijne. Voor een vaasje rekent hij 3 euro. “De afgelopen vijf jaar zullen de prijzen inderdaad gestegen zijn. Ik kijk elke twee jaar naar de bedragen die ik reken, dit jaar heb ik de prijzen nog niet verhoogd. De prijsopbouw is vaak afhankelijk van de condities die horecaondernemers kunnen afspreken met de bierbrouwer. Als zij de prijs verhogen zullen ondernemers dat ook kunnen doorrekenen naar de klant. Maar de prijs van de brouwer is niet alles, ondernemers moeten natuurlijk ook rekening houden met personeelskosten, energiekosten en de kosten voor huisvesting.” De bierbrouwers hebben zelf ook te maken met oplopende kosten: “Ik hoor onder meer dat de grondstof- en energieprijzen omhoog zijn gegaan, dat rekenen zij ook weer door. De oorlog in Oekraïne heeft daar mee te maken.” En of corona er nog mee te maken heeft? “Het kan zijn dat ondernemers de omzet die ze zijn verloren weer een beetje proberen goed te maken, maar dat weet ik niet zeker.”

‘Gasten kiezen vaker bewust voor een locatie vanwege de ligging en de sfeer’

Hagenouw vertelt desgevraagd over Amsterdam: “Al komt ik daar niet regelmatig, ik weet wel dat de prijzen daar al een stuk hoger liggen. Daar wordt al tot 4 euro gevraagd voor een biertje. Mogelijk komt dat ook omdat ze in Amsterdam erg afhankelijk zijn van toeristen – veel meer dan in Utrecht – en het toerisme heeft een flinke duw gekregen door corona.”

Invloed van prijs?

Toch hoort Hagenouw niet dat gasten zich laten beïnvloeden door de prijs: “Over het algemeen komen mensen voor de beleving. Mijn zoon is 29, en hij vertelt ook gewoon dat ie gewoon betaalt wat een biertje kost. Hij heeft het er voor over. De prijs lijkt vooralsnog niet echt een rem te zijn op het bezoek van horeca. Gasten kiezen vaker bewust voor een locatie vanwege de ligging en de sfeer, niet of een biertje iets goedkoper of duurder is. Veel gasten hebben de afgelopen twee jaar door corona ook veel minder bezoeken kunnen brengen aan de horeca, ze zijn blij dat het nu weer kan en snappen ook wel dat de prijzen iets omhoog zijn gegaan.” Hagenouw benoemt ook dat er tegenwoordig veel meer andere dranken worden gedronken: “Vooral speciaal bier zien we heel veel, en daar hangt ook weer een andere prijsopbouw en marges aan vast.

De meeste ondernemers waar we nog even aanklopten laten ook weten dat de klanten niet veel laten merken over de prijsstijgingen “De mensen weten dat grondstoffen duurder zijn geworden en vinden het logisch dat wij onze prijzen daarnaar aanpassen”, zegt een kroegbaas. Een enkeling heeft wel klagende klanten en moet dan uitleg geven over de stijgende prijzen. Bij één van de kroegen legt een stamgast uit dat het sociale aspect van het biertje in de kroeg onbetaalbaar is. “Al maken ze een biertje vijf euro, ik blijf komen”, zegt hij. “Bovendien wordt alles duurder”, voegt hij hieraan toe. “De energieprijzen rijzen ook de pan uit, dus twintig cent extra op een biertje maak ik me niet zoveel zorgen om.”

‘Als je weet dat een biertje 3,50 kost, probeer je er toch wat meer van te genieten’

Gevraagd naar de duurdere biertjes op het terras, zegt een student daar wel rekening mee te houden in zijn alcoholconsumptie: “Als je weet dat een biertje 3,50 kost, probeer je er toch wat meer van te genieten.” Bovendien valt met de hoge prijzen bij hem de keuze tegenwoordig toch sneller op een biertje thuis, in plaats van in de kroeg.

Goedkoop bier

Toch is er nog wel een cafe in Utrecht waar biertjes nog voor de historische prijs van 2,50 geschonken worden. De jeugdvrienden Jasper van Leeuwen en Bas Rijnen begonnen hun café aan de Biltstraat in september 2021 omdat ze vonden dat het bier in Utrecht te duur werd. Met de prijs van drie euro voor een biertje was de lol ervan af, vonden zij. In hun café moest een biertje ‘gewoon’ twee euro kunnen kosten. Het idee was om alles zelf te doen: “Zo zijn we onafhankelijk van de grote bierleveranciers en kunnen we zelf onze prijzen bepalen”, legt Jasper uit. Veel kroegen zijn verbonden aan een biermerk en zijn daarom afhankelijk van de prijs die de leverancier vraagt. Bij café Beuntjes schenken ze merkloos bier onder de naam Beuntjesbier.

Bij de opening in september 2021 kostte een biertje in Café Beuntjes maar twee euro. De vrienden hebben vervolgens wel last gehad van de lockdown in het najaar: “We zaten er net lekker in en toen klapte het in elkaar”, zegt Jasper. Nu alles weer open is zijn ze in Café Beuntjes dan ook noodgedwongen in prijs omhooggegaan. Momenteel kost een biertje 2,50, waarmee het café echter nog steeds een van de goedkoopste cafés van Utrecht is. “Klanten vinden het geweldig”, zegt Jasper. Ook met de huidige prijsstijgingen denkt Jasper dat ze in het café voorlopig hun prijzen nog laag kunnen houden. Maar hij is ook realistisch: “Met de grondstoffenprijzen kan het alle kanten opgaan.” Ze houden dan ook in de gaten wat andere kroegen doen: “Als de rest omhooggaat, gaan wij ook.”

Van de vijftig horecazaken waarvan we in 2017 de bierprijzen opschreven zijn er tien zaken die niet meer bestaan. De actuele bierprijzen zijn opgezocht via de menukaarten, door langs te gaan bij de zaken of even te bellen. Uiteraard is het goed mogelijk dat er nog andere horecazaken in Utrecht zijn die goedkoper of duurder zijn. Wellicht ten overvloede, maar er kunnen natuurlijk geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen.