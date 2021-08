Horecazaak Mevrouw Peer opent in monumentaal seinhuis Blauwkapel in Utrecht

In het iconische seinhuis Blauwkapel aan de Eykmanlaan is zondagmiddag de horecazaak Mevrouw Peer geopend. Renske van Kooten en Floor van Gurp kochten het monumentale pand zo’n 2,5 jaar geleden van ProRail en sindsdien zijn ze bezig geweest met vergunningen en de verbouwing.

“De meeste tijd heeft gezeten in het rond krijgen van alle vergunningen”, vertelt Renske. “Het seinhuis dateert uit de jaren ‘50 en is nu een gemeentelijk monument. Voordat we aan de slag konden hadden we daarom toestemming nodig.”

Op de begane grond is onder meer een muur doorgebroken, waardoor er nu een grote ruimte is waar gasten kunnen zitten, kinderen kunnen spelen en waar een open keuken is. Ook zijn er een aantal ramen in de muren gemaakt, zodat er meer zonlicht naar binnen schijnt.

Uitzicht

Op de eerste verdieping, waar vroeger de seinen werden bediend, is eveneens een ruimte met tafels en stoelen. “Hier zaten de mensen vroeger te werken en zij hadden daarom een goed overzicht nodig. Vanuit de vele ramen in deze ruimte is het spoor dan ook uitstekend te zien. Omdat de muren en het glas zo dik zijn wordt het geluid van een passerende trein goed gedempt”, zegt Renske.

Het seinhuis is nog niet helemaal af. Zo moet onder andere de balustrade van het balkon worden vernieuwd. Door de jaren heen is deze namelijk aangetast door het weer. “Omdat het een monument is, wordt dit een replica van de huidige balustrade. Ook komt er tussen de balken een glasplaat. Tot slot komt de trap, die vroeger van het balkon naar de straat liep, ook weer terug.”

Rondingen

Renske en Floor zijn ook eigenaar van de horecazaak Meneer Peer aan de Bemuurde Weerd Oostzijde. “Iedereen vond het altijd een beetje gek dat twee vrouwen hun zaak ‘meneer’ noemden. Daarom hebben we deze plek, mede vanwege de mooie rondingen van het gebouw, ‘mevrouw’ genoemd”, zegt Renske met een glimlach.

Mevrouw Peer is van woensdag tot en met zondag geopend. Gasten kunnen er terecht voor koffie, lunch en een borrel. De eerste verdieping is daarnaast te huren voor bijvoorbeeld recepties. In 2015 schreef Arjan den Boer een artikel voor DUIC over het monumentale seinhuis Blauwkapel.