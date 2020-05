Janine en Tom begonnen tijdens de coronacrisis soepbar Soep-er op de Vismarkt: ‘We besloten om met de veranderingen mee te bewegen’

Dat de sluiting van de horeca door de coronacrisis in Utrecht grote impact heeft, is de afgelopen weken wel duidelijk geworden. Maar hoe is dat voor startende ondernemers die de deuren van hun nieuwe zaak nog niet eens hebben kunnen openen? We spraken Janine de Roode en Tom Hendriks van de toekomstige soepbar Soep-er op de Vismarkt.

Janine (27) en Tom (32) begonnen eind januari met een crowdfunding om hun soepbar Soep-er te kunnen openen. Het stel wil soepen serveren met verrassende smaken en ingrediënten en gaat daarnaast onder andere huisgemaakt brood, taarten, quiches en koffie aanbieden.

Maar toen kwam het coronavirus, dat ook voor Janine en Tom alle plannen overhoophaalde. “In de week dat de horeca in Utrecht de deuren moest sluiten hebben wij goed nagedacht over welke stappen wij moesten nemen. Wij hebben veel adviezen ingewonnen van mensen uit de horeca en de financiële wereld maar ook van vrienden en familie”, zeggen ze. “Aanvankelijk namen wij pas op de plaats, even aftasten wat de coronacrisis zou brengen en lieten we grote investeringen achterwege. Maar al gauw begon het toch weer te kriebelen bij ons en merkten we dat de interesse van buitenaf nog steeds daar was om open te gaan.”

Het stel had daarnaast al maanden voorbereidend werk gedaan, de crowdfunding voor Soep-er was inmiddels rond en ze vonden aan de Vismarkt het perfecte pand voor hun soepbar. “We hakten de knoop door en besloten om, in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, door te pakken en met de veranderingen mee te bewegen.” Janine en Tom gebruikten de tijd om recepten uit te werken en te ‘finetunen’. Ook hebben ze hun maaltijden tijdelijk bij mensen thuisbezorgd. “We hebben er zo ontzettend veel plezier in! De leuke ontmoetingen met onze gasten en de fantastische feedback geven ons veel energie.”

Doorgewerkt

Ook in het pand waar Soep-er moet komen, wordt doorgewerkt. “Ondertussen is de keuken besteld, wordt de bar gebouwd en zijn gesprekken met leveranciers afgerond. Na maanden van voorbereiden zijn wij sinds kort begonnen met de kleine verbouwing in het pand om daarna eindelijk ‘echt’ van start te kunnen gaan.” Janine en Tom gaan zich in het begin meer focussen op maaltijden ‘on-the-go’ en ze hebben een plan om gasten coronaproof te ontvangen.

Soep-er hoopt binnenkort het pand aan de Vismarkt 16-17 te openen, maar een exacte openingsdatum is nog niet bekend.