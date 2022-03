Karma Kebab opent restaurant met dakterras in oude fietsendepot aan de Kanaalweg in Utrecht

Er wordt nu nog druk verbouwd, maar aan de Kanaalweg in Utrecht wordt binnenkort een nieuw restaurant geopend. Karma Kebab, bekend van de plantaardige kebab die ze maken, opent de deuren van het restaurant in het oude fietsendepot in Transwijk volgende maand.

Het pand aan de Kanaalweg wordt omgebouwd tot 400 vierkante meter restaurant, 250 vierkante meter terras en 1000 vierkante meter dakterras. Er kan niet alleen gegeten worden, maar er komt ook een evenementenhal met onder meer botsauto’s en een DJ-booth.

Het restaurant komt in het oude fietsendepot, dat wordt omgebouwd tot markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en stadslandbouw. Het hergebruik van het voormalig fietsendepot is onderdeel van het plan voor de nieuwe stadswijk Merwede.

Karma Kebab maakt plantaardige kebab van graan en knolselderij. Het bedrijf verkocht dat afgelopen jaren al regelmatig op festivals, maar heeft nu dus besloten om ook een horecazaak te openen. De opening is op 21 april.

