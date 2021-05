KFC opent nieuw restaurant aan Stationsplein in Utrecht

Aan het Stationsplein in Utrecht opent eind juli een vestiging van fastfoodketen KFC. Het restaurant komt in het Paviljoen waarin ook andere horecaketens te vinden zijn.

Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne, meldt dat er een overeenkomst is gesloten met Collins Food, een beursgenoteerde onderneming die actief is in het restaurantwezen. Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan 350 restaurants die naast Nederland onder andere in Duitsland, Australië en Azië te vinden zijn. Het merendeel van deze horecazaken zijn KFC’s.

“Ik ben enorm trots dat wij binnenkort ons derde restaurant in Utrecht kunnen openen”, zegt Hans Miete, CEO van Collins Foods Europe. “Wij hebben veel vertrouwen in deze locatie in Hoog Catharijne gezien de grote passantenstroom, goede zichtbaarheid en bereikbaarheid.”

Klépierre zegt dat met de komst van KFC het Paviljoen volledig is verhuurd.