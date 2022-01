Mexicaans restaurant Bar Clara op hoek Biltstraat en F.C. Dondersstraat definitief gesloten

Bar Clara, de Mexicaanse horecazaak op de hoek van de F.C. Dondersstraat en de Biltstraat, is gesloten. Het restaurant laat via sociale media weten dat er de afgelopen tijd te veel tegenslagen zijn geweest om nog door te gaan.

Jeffrey de Vries nam in november 2019 restaurant De Kust over dat voorheen in het pand zat. Hij veranderde de naam naar Whakamarie en er stonden destijds Midden- en Zuid-Amerikaanse gerechten op de kaart die werden gecombineerd met Japanse en Koreaanse invloeden.

In 2021 werd Whakamarie omgedoopt tot Bar Clara. Een zogenoemde Mexicaanse Cerveceria, waar streetfood gerechten werden bereid. Zaterdag liet het restaurant weten dat de zaak per 1 februari wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar.

Tegenslagen

“November 2019 heb ik De Kust overgenomen. Corona kwam al vrij snel om de hoek kijken en er zijn daarnaast te veel tegenslagen geweest om nog verder vooruit te kunnen en te willen, ook vooral hier. Het is wat het is.”

Of de Mexicaanse droom dan volledig stopt laat de eigenaar in het midden. “Dat denk ik niet maar vooralsnog wel deze vorm en op deze plek. Dus misschien snel weer ergens die smeuïge birria taco’s, frozen margaritas en Mexicaanse livemuziek!”