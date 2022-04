Nieuwe horecazaak Marie opent in pand Sociëteit De Vereeniging in Utrecht

Voor een lange tijd konden alleen leden van Sociëteit de Vereeniging het pand aan de Mariaplaats betreden. Maar na tientallen jaren komt daar verandering in. Grand bar en brasserie Marie opent hier op 20 mei de deuren.

Het statige sociëteitsgebouw heeft de afgelopen periode een grote opknapbeurt gekregen. Het doel van de renovatie is om het gebouw een opener uitstraling te geven. Naast een aantal werkplekken, vestigt zich ook een horecazaak in het pand.

Grand bar en brasserie Marie gaat op 20 mei officieel open. Een nieuwe aanwinst voor De Oud London Horeca Groep uit Zeist. “Het is natuurlijk een buitenkans om op zo’n locatie iets nieuws te beginnen”, zegt directeur Erik van Dijk, met nadruk op ‘iets nieuws’. Dat is wel degelijk anders dan een bestaand restaurant overnemen.

Toegang

“Het is al die tijd een sociëteitsruimte geweest. Je moet wel 110 jaar terug in de tijd gaan, wil je een restaurant tegenkomen op deze locatie.” De toegankelijkheid van het pand was dus voor lange tijd beperkt voor veel mensen. Daar komt verandering in. Ook op hele praktische wijze, vertelt Van Dijk. “We moesten de gemeente vragen om toestemming om een voordeur te maken. Mensen die langslopen, kunnen nu zo naar binnen wandelen.”

De horecazaak behoudt wel iets van de chique ambiance van Sociëteit De Vereeniging. “We hebben gekeken naar de allure van het pand. Daarbij paste goed de sfeer van Parijse restaurants.”

Lokaal

Toch blijft ook wereldstad Utrecht een belangrijke rol spelen in de nieuwe brasserie. “De locatie is zo’n bekende plek in Utrecht. Daar willen we Utrecht ook naar binnen halen: op de wand is een schilderij van Utrecht aangebracht, maar ook op de kaart staan Utrechtse bieren, patisserie en kazen.”

Veel andere ingrediënten, zoals vis en vlees, haalt het restaurant uit Nederland zelf. Van Dijk: “Wij vinden het onzin om vlees en vis de hele wereld over te slepen en op een bord te leggen, wanneer we in Nederland mooie producten hebben.” Voor de wijnen geldt dat ze uit de oude wereld komen, uit Europa dus. Alleen sommige specerijen komen van verder. Daarnaast wordt een groot deel van de gerechten geschikt voor vegetarische of veganistische gasten.

