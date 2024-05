Op bezoek bij BROEI op de Oosterkade: ‘We koken vanuit de kracht van groente’

Tien jaar geleden openden horecaondernemers Stijn Knaapen en Danny Simon BROEI, op de Oosterkade in Utrecht. Het is een plek waar je terechtkunt van ontbijt tot diner voor een 100 procent plantaardig menu. Komende zomer breidt BROEI uit, buiten Utrecht. In Amersfoort openen Danny en Stijn een tweede locatie.

Het begon in 2010 allemaal met Restaurant Vaartsche Rijn aan de Westerkade. Zeven jaar geleden sloten Danny en Stijn de deuren van hun zaak. “Na zeven jaar hard werken met heel veel plezier, bloed, zweet en tranen, 1500 nieuwe gerechten, 25 verschillende teamleden en steeds verder te zijn gegroeid, hebben we ons plafond op deze locatie bereikt”, zeiden ze daar toen over. In de tussentijd begonnen ze ook samen BROEI aan de overkant.

Met BROEI gaat het hartstikke goed, zegt Stijn. Ze merken dat de plantaardige keuken steeds populairder wordt. “De tijd voor dit concept is nu pas echt aangebroken. Tien jaar geleden ook al wel, maar een plantaardig restaurant heeft steeds minder een bepaald imago. We hebben nooit bedacht: we gaan een plantaardig concept opzetten. We wilden gewoon een gastvrije zaak met lekker eten.”

“We zien steeds vaker dat bijvoorbeeld hele families langskomen, en niet alleen de dochters. Een groot deel van de mensen komt niet per se alleen voor het plantaardige eten, maar voor ons. Dat vinden we alleen maar heel leuk om te merken. Dat is ook wel echt onze insteek. We willen voor iedereen lekker koken en lekkere drankjes maken. Dat het plantaardig is, is bijzaak. We koken vanuit de kracht van groente en doen bijna niks met vleesvervangers.”

Van koffiehoek naar restaurant

BROEI groeide uit van een bescheiden koffiehoek naar een plantaardig restaurant. Ook Stijn en Danny maakten flink wat groei door. Zo kwam Stijn zo’n twintig jaar geleden naar Utrecht om biologie te studeren. Binnen een half jaar ruilde hij die studie in en ging in de keuken aan de slag. Danny startte zijn horecacarrière als afwasser. Later werkte hij als kok bij de Winkel van Sinkel en nu is hij ook mede-eigenaar van De Pomp.

Naar eigen zeggen hebben ze samen met Restaurant Vaartsche Rijn de Utrechtse culinaire scene in Utrecht verrijkt. “We waren eigenwijs en durfden het soms aan om een compleet vegetarisch hoofdgerecht te serveren. Dat was in die tijd, rond 2013, heel uitdagend.” Volgens Stijn zette dat hen aan het denken. “Hoe tof zou het zijn om iedereen te laten zien en proeven dat je heerlijk kunt eten zonder dierlijke producten te gebruiken?”

Moed

Door hun succes in Utrecht opent restaurant BROEI komende zomer ook midden in Amersfoort. In juli gaan de deuren open in een gemeentelijk monument: het Nefkensgebouw. Met een crowdfunding haalden ze eerder dit jaar het streefbedrag van 150.000 euro binnen. Dat voelt goed, zegt Stijn. “Dat geeft moed. Het is heel leuk om te zien dat mensen die ik niet persoonlijk ken, maar wel veel bij BROEI komen, zonder blikken of blozen geld sponsoren. Dat is heel tof. Dan voel je dat mensen echt graag bij je langskomen.”

Ook in Amersfoort zal het knusse, huiselijke gevoel van BROEI centraal blijven staan. “Die plek komt uit hetzelfde hart en hetzelfde idee als hier in Utrecht. Er zal zeker overlap zijn, maar het zal bijvoorbeeld qua gerechten niet helemaal hetzelfde zijn. Er staat in Amersfoort een andere chef dan in Utrecht. Hij gaat ook gewoon zijn eigen ding doen, maar qua prijs en menustructuur zal er niks veranderen.” Ook de zelfgemaakte drankjes zullen daar te vinden zijn. “De look and feel van de twee locaties moet gewoon hetzelfde worden.”

BROEI is een van de 35 Utrechtse restaurants die dit jaar in de restaurantgids van Gault&Millau zijn opgenomen. In totaal staan er 842 restaurants op de lijst. Gault&Millau stelt elk jaar een restaurantgids op, vergelijkbaar met de Michelingids. Restaurants worden beoordeeld met koksmutsen, waarbij twintig het maximum is. BROEI kreeg er twaalf. “Courgette fritter krijgt extra smaak door garnituur van jalapeño mayonaise en courgette pickle”, schreef Gault&Millau. “Gepofte boekweit en crème van vadouvan omkaderen samen met witlof en sperziebonen zorgvuldig geroosterde bloemkool. In het drankenaanbod vinden we onder meer eigengemaakte kombucha.”