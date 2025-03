Op bezoek bij De Apotheek aan de Catharijnesingel: ‘Wilde weer van een ruwe plek iets moois maken’

Het pand op de hoek van de Catharijnesingel en het Moreelsepark stond lange tijd leeg, maar sinds woensdag 5 maart is er weer leven in de brouwerij. Eigenaar Sidney Rubens, onder meer bekend van het voormalige ROOST aan de Singel, opende daar De Apotheek. Een aantal jaar geleden zat er nog daadwerkelijk een apotheek, maar de medicijnen hebben inmiddels plaatsgemaakt voor hapjes en drankjes.

Wanneer je vanaf de Mariaplaats de Catharijnesingel bent overgestoken, zie je aan je rechterhand een terras. Eenmaal de deuren door beland je in het ruime pand van De Apotheek. De horecazaak telt meerdere verdiepingen, inclusief een grote kelder. Daar heeft Sidney grootste plannen voor. Hij wil er binnenkort namelijk een eigen distilleerderij beginnen, in samenwerking met de Amsterdamse distilleerderij Wynand Fockink.

“De destilleerketel staat al klaar”, zegt Sidney. Hij wijst naar een grote stalen ketel die nog in de verpakking zit. “We gaan ook workshops geven. Daar leren mensen hoe ze zelf kunnen destilleren.” Op een van de tafels staat al een klein koperen keteltje. Daar zullen er meer van komen te staan.

Tekst loopt door onder de foto

Oude gevelplaten als bar

Op de verdieping waar je binnenkomt, kan je niet om de grote bar heen. Daarachter staat een grote toren met glazen, flessen drank en bovenop allerlei oude glazen laboratoriumspullen gevuld met geheimzinnige kleurrijke vloeistoffen. Op een van de muren is een grote schildering van de Amerikaan Caleb Bradham te zien. Hij vond Pepsi uit. “Wist je dat de uitvinders van Pepsi en Coca Cola allebei apothekers waren?”

De bar is van de oude gevelplaten van Hoog Catharijne gemaakt. “Die hingen hier buiten, maar hebben we op maat laten maken.” Ook de tegels op de bar zijn gemaakt van hergebruikt afval. De trap en tafels zijn ook van gerecycled hout. “De traptreden hebben we uit een oud huis gehaald. Dat voelt toch fijner dan nieuw kopen.”

Naast de nieuwe gevel van Hoog Catharijne en de opening van De Apotheek, wordt de straat Moreelsepark nog verder vernieuwd. Die herinrichting is recent gestart. Het voetpad wordt opnieuw bestraat, er komen nieuwe bomen en wordt de verlichting aangepast. Ook is het de bedoeling dat de fietsenzee voorgoed verdwijnt. Daarvoor verdwijnen er in parkeergarage P1 plekken voor auto’s. Daarmee wordt er ruimte gemaakt voor ongeveer 2.300 fietsparkeerplekken. De ingang van deze stalling komt tussen De Apotheek en de ingang van Hoog Catharijne.

‘Een desolate plek’

Volgens Sidney draait het in zijn nieuwe zaak “om de helende kracht van samenzijn”. Een ander onderdeel van het verhaal is hoe alcohol vroeger al op allerlei manieren werd en wordt gebruikt om te genezen. “Een van de functies is natuurlijk het gebruik van alcohol om te ontsmetten en te conserveren. Maar gin hielp vroeger ook om de tonic die de Britten overzee dronken tegen malaria beter te verteren, en om die minder bitter te maken. In tonic zit namelijk kinine en dat beschermde tegen malaria. Zo zijn er allerlei relaties met alcohol te bedenken, waaronder genezing, maar natuurlijk ook het plezier.”

Het is niet voor het eerst dat Sidney op “een desolate plek” een horecazaak start. Zo was hij ook de initiatiefnemer van SOIA (Strand Oog In Al) aan de Kanaalweg en het Merwedekanaal. Ook ROOST aan de Singel was zo’n plek, stelt hij, en nu volgt er weer een. “Ik wilde van een ruwe plek weer iets moois maken.”