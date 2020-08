Op vakantie in Utrecht: hoe staat het ervoor met de overnachtingen?

Nu het coronavirus de wereld teistert, is een zomervakantie ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Hoe staat het er dit jaar voor met het toerisme in Utrecht?

Tekst: Roos Post

Een groot deel van de Nederlandse gasten die normaal gesproken overnacht in Bed & Breakfast De Klinkende Munt, komt voor zaken óf voor cultuur – denk aan een concert in TivoliVredenburg of een musical in het Beatrix Theater. Die groep valt nu voor een groot deel weg: zakenreizen vinden tijdens de coronacrisis nauwelijks plaats, en concerten en musicals zijn veelal allemaal afgelast.

Zes jaar geleden openden Job Post en Toke Huntjens B&B De Klinkende Munt op de begane grond van hun huis, gelegen aan de Leidsekade, tegenover het muntgebouw in Lombok. Vlak voordat in Utrecht de start van de Tour de France plaatsvond; er stond onze stad een zomer vol toeristen te wachten. Het verschil met deze zomer kan haast niet groter. Sinds de opening in juni 2015, ontvangen Post en Huntjens gasten van over de hele wereld in hun Utrechtse herenhuis. Totdat corona roet in het eten gooide.

“Normaal gesproken hebben wij tussen maart en juni de meeste boekingen, en zijn juli en augustus rustiger,” aldus Post. “Door de coronacrisis liepen we natuurlijk veel gasten mis. Gelukkig komen er nu veel boekingen voor de zomer binnen – mensen boeken dit jaar vaak heel last minute. Andere jaren ontvingen we regelmatig Aziaten, vooral Chinezen, Japanners en Taiwanezen. Die blijven dit jaar natuurlijk weg. Vooral Duitsers en Belgen zijn goed vertegenwoordigd deze zomer.”

Miranda Perik uit Emmen logeert met haar man Bas en zoon Stijn in B&B De Klinkende Munt. Eigenlijk zijn het kampeerders, dit jaar zouden ze voor het eerst twee weken naar een camping in de Franse Pyreneeën gaan. Toen ze een paar weken geleden hoorden dat daar een camping werd ontruimd vanwege coronabesmettingen, besloten ze gelijk om niet te gaan. “Toen besloten we om korte trips in Nederland te gaan maken tijdens onze drie weken durende vakantie,” aldus Perik.

Ze bezochten Ameland, en er staat nog een tripje naar Delft op het programma. Nu zijn ze voor twee nachten in Utrecht. “We wilden naar een stad die we niet zo goed kennen maar waar wel van alles te doen is,” vertelt Perik. “Vorig jaar zijn we in Amsterdam geweest en Rotterdam viel af door de coronamaatregelen. Naast Utrecht staat kasteel De Haar in Haarzuilens op het programma, waarschijnlijk gaan we daar langs op de terugweg. We verwachten in ieder geval genoeg te kunnen beleven in hier!”

Fietsvakantie

Bij het BUNK Hotel – gelegen in de oude Westerkerk aan de Catharijnekade – ontvangen ze deze zomer ook veel Nederlandse gasten. Ze hebben het in het hotel drukker dan een jaar geleden; dat veel Nederlanders besluiten in eigen land op vakantie te gaan, is een positieve ontwikkeling voor het hotel. Opmerkelijk is het grote aantal mensen dat op fietsvakantie gaat. “Die blijven dan een nachtje, en fietsen de dag erna weer verder,” aldus Megan Hendrix, receptioniste van het BUNK Hotel.

Ook bij Utrecht City Hotels, waar onder andere het Eye Hotel, Maliehotel en Mother Goose Hotel onder vallen, zien ze veel toeristen uit eigen land. Toch is hier het wegvallen van de zakelijke reiziger goed voelbaar, aldus Petra de Munck, general manager van Utrecht City Concepts. “Hotels zijn voor een groot deel afhankelijk van de zakelijke markt,” vertelt De Munck. “We zien dat gasten met een zakelijk doel niet meer komen. Dit soort reizen worden uitgesteld, er komen online vergaderingen voor in de plaats. Dit zal voorlopig ook niet veranderen. Vooral de doordeweekse boekingen zijn sinds de coronacrisis sterk afgenomen.”

Uit onderzoek van Utrecht Monitor blijkt dat de Domstad het altijd al goed deed onder toeristen uit eigen land: in 2019 was ruim zestig procent van de in totaal 29 miljoen toeristen in Utrecht, Nederlander. Utrecht Marketing focust met de campagne ‘Vakantie in mijn stadsie’, die zij onlangs lanceerden samen met Centrummanagement Utrecht, óók op die Nederlandse toeristen. Sebastiaan Weijmans van Utrecht Marketing: “De afgelopen weken zie je dat lokale, nationale en internationale bezoekers de stad weer weten te vinden, maar het is absoluut nog niet op hetzelfde niveau als voor de start van de coronacrisis. Integendeel.”

De campagne richt zich onder andere op Utrechters en mensen uit de regio. “In deze tijd, waarin veel minder mensen op vakantie gaan naar het buitenland of besluiten om thuis te blijven, willen we mensen stimuleren in hun eigen omgeving op pad te gaan,” aldus Weijmans. “De campagne moedigt Utrechters aan op ontdekkingstocht te gaan en hun stad eens met de ogen van een bezoeker te bekijken.”a