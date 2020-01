Restaurant Aandacht voor Eten gaat kleinschaliger verder in pand Gastrobar

Restaurant Aandacht voor Eten aan de Biltstraat gaat sluiten. De gelijknamige Gastrobar aan de overkant van de straat wordt omgebouwd en krijgt een nieuwe invulling.

Horecaondernemer David Bruggeman startte in 2005 het cateringbedrijf Aandacht voor Eten en opende zes jaar later een delicatessenzaak met dezelfde naam op Biltstraat 41. In 2012 opende Bruggeman samen met zijn broer het restaurant Aandacht voor Eten op de Biltstraat 29.

Op dat moment zat Eetcafé Bram in een pand tegenover het restaurant op de Biltstraat 48. Toen die onderneming stopte besloot Bruggeman de delicatessenzaak op nummer 41 van de hand te doen en een Gastrobar te openen op nummer 48. In de nieuwe bar werden Spaanse en Italiaanse tapas en antipasta geserveerd.

Nu is besloten om het restaurant te sluiten. Naar eigen zeggen wordt dit gedaan omdat het lastig is om goed personeel te vinden. “Dit zorgt ook bij ons voor veel onrust en remt ons enorm in groei van kwaliteit, service en ondernemen. Vandaar dat we de keuze hebben gemaakt om een nieuwe start te maken met Aandacht voor Eten”, is te lezen op de website van de onderneming.

Concept

De Gastrobar is na de kerst gesloten en wordt momenteel verbouwd. “Het concept blijft qua eten en drinken zoals je het van ons gewend bent met als toevoeging dat we ook wat gerechten en ideeën van de Gastrobar behouden.” Begin februari opent de nieuwe zaak. Tot die tijd is het restaurant nog geopend.

Volgens Aandacht voor Eten wordt het pand van het restaurant overgenomen door Stone Hostel Utrecht. “We hebben een mooi bod ontvangen van onze bovenbuurman die graag zijn hostel wil uitbreiden. En dus was dit het ideale moment voor ons.”