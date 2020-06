Restaurant Badhu in Utrecht gaat sluiten

Ruim twaalf jaar zit restaurant Badhu aan het Willem van Noortplein in Utrecht, maar de zaak gaat sluiten. De eigenaren van Badhu hebben het pand verkocht en richten zich de komende tijd op hun andere zaak LE:EN op Rotsoord.

In 1927 werd aan het Willem van Noortplein een volksbadhuis geopend. Hier konden omwonenden terecht om een bad te nemen en zich op te frissen. Het gebouw is ontworpen door de in Utrecht geboren architect Petrus Johannes Houtzagers, een leerling van hem was Gerrit Rietveld.

Het is in dit bijzondere gebouw waar Danny Knijff samen met zijn partner Leonie Oostveen twaalf jaar geleden Badhu opende. De naam verwijst naar de vroegere functie van badhuis. De kaart van Badhu kenmerkt zich door bijzondere fusion gerechten met veel Arabische smaken. Naast het restaurant waren er ook een paar hotelkamers voor gasten.

Nieuwe horeca

Nu is het pand echter verkocht, en gaat Badhu sluiten. 23 juli is de laatste dag. “We vonden het tijd voor wat anders en kregen toevallig een mooi bod”, vertelt Knijff. “We hebben er prachtige jaren gehad. Onze twee kinderen van 14 en 11 weten niet beter of we hebben Badhu. Dus het is zeker jammer dat dit nu stopt. Maar we kijken ook naar de toekomst.”

Knijf en Oostveen hebben namelijk nog een restaurant, LE:EN op Rotsoord. “We gaan ons voorlopig hier even op focussen. Maar pin mij er niet op vast, we willen wellicht in de toekomst wel nog weer een zaak openen. Een bijzondere Italiaan bijvoorbeeld. Iets nieuws in ieder geval, het is namelijk goed om te blijven vernieuwen. En dan graag weer op een plek waar nu niks zit, dat deden we ook met Badhu en LE:EN.” De eigenaar sluit af: “We zijn nog een maand open, dus liefhebbers kunnen zeker nog langskomen.”

In het voormalige badhuis begint een nieuwe ondernemer ook weer een horecazaak. Dit nieuwe concept moet nog bekend worden.