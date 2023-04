Restaurant De Klub neemt intrek in voormalige amusementshal aan het Vredenburg in Utrecht

De voormalige amusementshal Charlebry aan het Vredenburg, die al 25 jaar niet meer gebruikt wordt, krijgt een nieuwe bestemming. Restaurant De Klub gaat zijn intrek nemen in het bekende pand tegenover TivoliVredenburg. Het restaurant zit op dit moment gevestigd aan de Europalaan, maar zal in de loop van dit jaar nog verplaatsen naar de nieuwe locatie.

Het gebouw aan het Vredenburg staat al sinds de jaren negentig leeg, nadat amusementshal Charlebry het pand verliet. Sinds een aantal maanden heeft het gebouw een nieuwe eigenaar en staat het te huur.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op dit moment is De Klub gevestigd aan de Europalaan, maar zij moest naar eigen zeggen op zoek naar een nieuwe locatie. “Omdat we op zoek moesten naar een nieuw pand voor onze dierbare Klub, zijn we goed om ons heen gaan kijken, en deze parel kwam bizar snel op ons pad. Twijfelen deden we eigenlijk niet over deze plek”, zo laat de bistro weten op sociale media.

Plannen

De komende maanden zit het restaurant nog op hun huidige plek aan de Europalaan. In de loop van dit jaar zal De Klub zijn intrek nemen in het nieuwe pand. “Het pand is nu nog leeg en kaal, maar de plannen om hier een prachtplek van te maken worden steeds concreter.”

Om de plannen te kunnen realiseren, lanceert het restaurant volgende week een crowdfundingsactie. “We kunnen alle hulp gebruiken om deze droom te verwezenlijken.”