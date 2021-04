Restaurant Maeve opent in de zomer de deuren aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht

Tommy Janssen en Vera Voorend openen in de zomer van dit jaar hun restaurant Maeve aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht. Vanwege corona hebben ze lang geduld moeten hebben, maar ze zijn daardoor naar eigen zeggen extra gesterkt in hun ambitie.

Janssen en Voorend hebben een lange geschiedenis in de horeca. Zo hebben ze allebei bij verschillende sterrenrestaurant gewerkt. “We hebben jaren geïnvesteerd in het opdoen van kennis en ervaring en nu is het tijd om onze droom te verwezenlijken en voor onszelf te beginnen.”

En dat gaan ze doen in de vorm van restaurant Maeve. Het wordt, zo omschrijven ze, een ‘casual fine dining-restaurant met een verfijnde keuken’. Janssen wordt de chef en hij laat zich graag inspireren door producten van Nederlandse bodem. Daarnaast hecht hij veel waarde aan duurzaamheid. “Mijn keuken kenmerkt zich door frisse, lichte, gerechten. Ik heb een Franse basis en werk met veel groentebereidingen, kruiden en lokale producten.”

Geduld

Het koppel is al veertien maanden bezig om hun zaak te openen en vanwege de coronamaatregelen moesten ze even geduld hebben. “In die tijd is onze droom en ambitie alleen maar verstevigd. Ik denk dat het einde van de coronacrisis in zicht is en dat het daarom ook het juiste moment is om de zaak te openen. Daarnaast hebben wij een ruime setting. Er komen 14 tafels in een ruimte van zo’n 300 vierkante meter.”

Janssen en Voorend willen een uniek en onderscheidend restaurant op de kaart zetten. Wanneer de deuren precies opengaan is nog niet bekend, maar het moet in de zomer van dit jaar gebeuren.