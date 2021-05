Restaurant Noir aan Lange Nieuwstraat gaat sluiten: ‘Ik ben opgelucht, maar ook echt wel verdrietig dat het klaar is’

Restaurant Noir aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht gaat sluiten. Het restaurant stond al even te koop, maar krijgt nu daadwerkelijk een nieuwe eigenaar. Noir opende in mei 2018 na een succesvolle crowdfunding de deuren als Frans georiënteerd restaurant, geïnspireerd op een Parijse jazzbar uit de jaren 20.

Het restaurant stond al een tijdje te koop, vertelt eigenaar Arnaud Verbeek. “Toen begin vorig jaar corona kwam, dacht ik: nou dat zal wel niet gaan gebeuren. Toen we vooral bakjes met eten aan het vullen waren, zijn we gaan verbouwen. En toen kwamen er ineens mensen langs die het wilden kopen.”

Stroomversnelling

De coronapandemie heeft de verkoop wel in een stroomversnelling gebracht. “Het is een ontzettend moeilijke tijd. Je verliest toch het contact met klanten ook een beetje”, zegt Arnaud. “Je zit elke drie weken weer te wachten op een persconferentie en je weet niet waar je aan toe bent. De ene dag mag het terras niet open, de dag erna ineens weer wel.”

Arnaud houdt aan de verkoop van Noir dan ook een dubbel gevoel over. “Ik ben opgelucht, maar ook echt wel verdrietig dat het klaar is”, zegt hij.

1 juni

Restaurant Noir is nog tot 1 juni open en die tijd wil Arnaud nog goed besteden. “Het is natuurlijk heel onduidelijk wat er komende tijd nog mag. Het terras is in elk geval open. Die vier tafels kunnen mensen reserveren en dat gaat vrij rap. Het laatste weekend zit in ieder geval al vol.”

“Tijd voor nieuwe avonturen, tijd voor de toekomst”, staat op de Facebookpagina van Noir. Hoe die toekomst er precies uit gaat zien, weet Arnaud nog niet. “We gaan nu eerst nog een maand draaien met Noir. Dat kost nog wel energie, want je wil het op een zo leuk mogelijke manier afsluiten. Daarna ga ik twee weken bijslapen en dan zien we wel weer.”

Tekst loopt door onder de facebookpost

Wat er in het pand van Noir komt, is nog niet bekend. De nieuwe eigenaar gaat het pand in ieder geval wel opnieuw verbouwen.