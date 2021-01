Restaurant Rhodos aan de Oudegracht in Utrecht kondigt weer de sluiting aan

De familie Mataras van het Utrechtse restaurant Rhodos heeft voor de tweede keer aangekondigd dat ze ermee stoppen. Het restaurant had het moeilijk het afgelopen jaar en wil grote gevolgen voorkomen. Op zaterdag 30 januari is het restaurant voor het laatst open.

“Het afgelopen jaar heeft enorme gevolgen voor ons gehad”, schrijft de familie Mataras in een bericht op Facebook. Zoals bij veel andere horecazaken en ondernemingen, moet de coronacrisis er aardig in hebben gehakt bij het restaurant aan de Oudegracht. De eigenaars van het restaurant zeggen niet te verwachten dat het snel beter zal gaan.

Restaurant Rhodos had dubbel pech tijdens de crisis, zo is in het bericht te lezen: “Jammer genoeg vielen wij buiten bijna alle financiële compensaties, waardoor het afgelopen jaar enorm moeilijk is geweest.” De familie Mataras zegt erg hard hun best te hebben gedaan, maar wil ergere gevolgen voorkomen.

Eerder gesloten

In maart 2019 liet Rhodos via Facebook al eens weten dat het na 38 jaar moest sluiten. De kok en eigenaar was ziek geworden. Hij werd wel beter en werkte ook weer, maar was niet meer zo fit als daarvoor. Het restaurant zou toen verkocht worden.

De verkoop ging echter niet door. Daarom besloten de eigenaren van restaurant Rhodos om de zaak, na een kleine verbouwing, weer te openen. Dat was op 5 november 2019.

Tot aan de sluiting op 1 februari is restaurant Rhodos nog geopend voor afhalen en bezorgen.