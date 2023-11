Restaurant SYR in Utrecht is failliet

Restaurant SYR aan de Lange Nieuwstraat is failliet. De zaak opende in 2016 de deuren in Utrecht en werd onder meer een plek waar vluchtelingen hun eerste stappen op de arbeidsmarkt konden zetten. Het jaar ervoor kwamen veel Syrische vluchtelingen naar Nederland. Ondanks de vele aandacht voor het restaurant ging het bedrijfsmatig niet altijd even makkelijk. In 2020 werd er nog een nieuwe start gemaakt, maar toen brak corona uit.

SYR ging na een geslaagde crowdfunding open in 2016 als Syrisch restaurant waar nieuwkomers naast Utrechters in de keuken stonden. Het idee voor de zaak ontstond in 2015. Gijs Werschkull, bekend van restaurant Gys, kreeg samen met een groep actieve Utrechters het idee om een restaurant op te zetten dat mede gedraaid zou gaan worden door statushouders.

Het restaurant kreeg veel aandacht vanwege het concept en ook het eten was volgens de bekende Volkskrant-recensent Mac van Dinther ruim voldoende. Hij schreef kort na de opening: “Laten we eerlijk wezen: je houdt je hart vast met zo’n gutmensch-project. Voor je het weet zit je met een pijnlijke glimlach uitgekookte geitenwollensokken te eten. Maar daar is in SYR geen sprake van. Het is een sympathieke zaak, juist omdat het een serieus restaurant wil zijn en het goede doel er niet duimendik op ligt.”

Nieuwe start

Toch verliep het bedrijfsmatig niet altijd even goed. In 2019 moest een tweede crowdfundingcampagne soelaas bieden. Horecaondernemer Gijs Werschkull, die in 2016 aan de wieg stond van de oprichting van het restaurant en de bijbehorende stichting maar daarna formeel niet meer betrokken was, kwam weer in beeld. Hij kocht het restaurant van de stichting, en besloot het bedrijf te professionaliseren en het concept te veranderen. Op 1 april 2020 kreeg hij de sleutel, precies aan het begin van de coronacrisis.

Die coronacrisis kwam het restaurant niet meer te boven. “Omdat het ging om een ‘nieuw’ bedrijf, hadden we moeite om goed gebruik te maken van alle coronaregelingen. Daarbij konden we ook het nieuwe concept – vegetarisch fine dining – niet goed laten zien, want we waren door alle lockdowns steeds dicht”, vertelt Werschkull.

Syr moest personeel ontslaan en toen corona over was en er weer flink gedraaid kon worden, waren de lonen ook nog eens flink gestegen. “We zaten precies in de hoek waar alle klappen vielen. Het was de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Het is verdrietig nieuws.”