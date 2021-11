Roost aan de Singel voorlopig weg, maar ondernemer hoopt bij Paardenveld terug te keren

Park Paardenveld in Utrecht is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succesvol stukje groen langs de singel. Sinds het water weer is teruggekeerd, het gras groeit en enkele bomen zijn geplant weten steeds meer mensen het parkje te vinden. 4,5 jaar geleden opende op deze plek ook Roost aan de Singel. In het houten bouwwerk was horecaondernemer Sidney Rubens de afgelopen zomers succesvol bezig, maar daar komt nu voorlopig een einde aan. Rubens laat in een brief weten geschrokken te zijn van het besluit maar houdt hoop dat hij kan terugkeren bij Paardenveld. Op 11 november wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad.

Laten we even terug in de tijd gaan; in 2016 werd de opening van Roost aangekondigd. Op een foto op DUIC is een stuk braakliggend terrein te zien. Er groeit geen gras en bouwhekken sieren het terrein. De naam Park Paardenveld werd nog niet gebruikt. Het terrein ontstond doordat de singel was doorgetrokken waarna ruimte ontstond tussen de parkeergarage en de bocht in de singel.

Lang was het idee dat hier het gebouw de Kade zou komen, maar de initiatiefnemers trokken dat plan in. Om het stukje nieuwe openbare ruimte onder de aandacht te brengen ontstond het idee voor een tijdelijke voorziening. Verschillende initiatiefnemers meldden zich, het plan van Sidney Rubens was het beste. Hij kreeg toestemming om voor maximaal vijf jaar Roost aan de Singel te openen.

Plek veroverd

Nu, vijf jaar later, is er van het braakliggende terrein niks meer over, maar spreken we van het populaire Park Paardenveld. Roost aan de Singel zat middenin het park. Veel bezoekers zaten tijdens zomerse dagen rondom het paviljoen; er wordt gezwommen, gesport en vooral gedronken en gegeten. Het park heeft zodoende zijn plek veroverd in de stad en is niet meer weg te denken. Maar voor Roost aan de Singel is de tijd wel op. Dat bleek althans deze week toen duidelijk werd dat Rubens geen nieuwe vergunning kreeg.

Ondanks dat de horecazaak er volgens de gemeente voor gezorgd heeft dat het park een ‘prettige plek werd waar veel Utrechters graag gebruik van maakten’ moet het paviljoen opgeruimd worden. Daar zijn ook argumenten voor. De gemeente schrijft daarover: “Ondanks dat uit onze jaarlijkse evaluaties over dit initiatief geen grote bezwaren kwamen, zijn er wel bezwaren tegen de jaarlijkse vergunningen ingediend. Dit heeft geleid tot een aantal rechtszaken, waarbij we de tijdelijkheid van het initiatief als onderdeel van de verdediging hebben gebruikt.” Aangezien de gemeente altijd heeft gezegd – ook in formele procedures – dat het een tijdelijke horecazaak is van maximaal vijf jaar, meent de gemeente dat het nu ook klaar is. De gemeente Utrecht wil namelijk haar afspraken nakomen.

Verlenging

Rubens laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat hij altijd op de hoogte was van de tijdelijkheid, maar het verbaasde hem wel toen er vrijdagmiddag ineens een telefoontje kwam dat de vergunning niet verlengd zou worden en de zaak op zondag moest sluiten. Want Rubens laat weten in de veronderstelling te zijn dat ze nog in gesprek waren over de toekomst van Roost aan de Singel – zo was een van de punten dat Roost de afgelopen anderhalf jaar langere tijd dicht moest vanwege corona, en dat daarom wellicht de vergunning kon worden verlengd.

In een verklaring laat Rubens weten: “Het gesprek over de verlenging van de vergunning was ons inziens nog volop gaande, vandaar onze verbazing toen wij op vrijdag 29 oktober te horen kregen dat wij per 1 november gesloten moesten zijn. Ondanks dat deze voor ons plotselinge afloop natuurlijk veel emoties met zich meebrengt, krijgen we gelukkig erg veel steunbetuigingen van mensen over het voortbestaan van Roost.” Verder zegt Rubens: “Daarnaast is de tijdelijkheid van het contract destijds afgesproken omdat er nog geen duidelijk omlijnd bestemmingsplan was voor het gehele gebied rondom Paardenveld. Inmiddels is bekend dat deze ontwikkeling nog wel even op zich zal laten wachten, vandaar dat er ook gesprekken gaande waren over het voort laten bestaan van Roost op de langere termijn.”

Geen plannen

Ook de gemeente Utrecht laat weten dat er voor de rest nog geen plannen zijn voor het gebied. De erfpacht van de parkeergarage loopt in september 2023 af en op termijn zou de exploitatie van de parkeergarage kunnen stoppen. “Maar het tot ontwikkeling brengen van dit gebied en het uitwerken van de plannen zal nog de nodige tijd vergen en dus verwachten we de komende jaren geen grote wijzigingen in het gebied. We willen onderzoeken wat we de komende jaren met het park kunnen doen om deze prettige plek te behouden en waar nodig te versterken. Het gebruik van het park en de levendigheid eromheen zijn fijn voor de Utrechters maar moeten wel in goede balans zijn met eventuele overlast voor de omgeving.”

Wat nu dan? Afspraak is afspraak, kan er gezegd worden. De gemeente moet zich hier natuurlijk aan houden, dus dat Roost dicht moet is geen verrassing. Maar de horecazaak heeft – naast bezwaren – ook bijgedragen aan een mooi nieuw stukje Utrecht. Rubens schrijft: “De meerwaarde van ROOST aan de Singel voor Utrecht komt niet alleen door blije gasten tot uiting. Aanrijdend vanuit de Daalsetunnel tovert het aangezicht een lach op het gezicht van automobilisten voor het stoplicht. Kijkend uit het raam van de trein ziet men een glimp van het bruisende Paardenveld.”

Nieuwe vorm van Roost

De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken wat er met het gebied moet gebeuren, daarbij wordt ook gekeken naar de horeca in de plint van de parkeergarage – daar zitten nu al meerdere zaken. Rubens schrijft: “We gaan nu in gezamenlijkheid kijken hoe Roost aan de Singel kan bijdragen aan dit voornemen. Er waren reeds gesprekken gaande over deze nieuwe vorm van Roost, hierbij zou het huidige pand afgebroken worden op de huidige plek en een nieuwe situering aan de rand van het park krijgen, bijvoorbeeld op de parkeerplekken. Dit om het grasveld rondom Roost meer de allure van een waar stadspark te kunnen geven.”

D66 in Utrecht zou graag zien dat Roost voorlopig nog kan blijven. Volgens de partij is er geen reden om het paviljoen nu af te breken. “Het is een heerlijke plek geworden waar veel mensen recreëren en een drankje drinken op zonnige dagen”, schrijft raadslid Maarten Koning op Twitter. De partij gaat een motie indienen tijdens de raadsvergadering op 11 november waarmee Roost op de locatie kan blijven. Horecaondernemer Rubens: “Wij wachten deze geduldig af en kijken hoopvol naar de toekomst.”