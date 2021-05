Salsa Shop aan de Vinkenburgstraat in Utrecht failliet

De Salsa Shop locatie Neude is deze week door de rechtbank failliet verklaard. Het restaurant aan de Vinkenburgstraat was net een jaar open toen de coronapandemie de horeca liet sluiten. Het lukte de vestiging niet om financieel rond te komen.

De Salsa Shop bij de Neude was onderdeel van een keten. De tien andere locaties, waarvan vijf in Amsterdam en nog zaken in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Groningen en een in Hoog Catharijne in Utrecht zouden goed draaien.

De locatie aan de Vinkenburgstraat, net naast de Neude, heeft het niet overleefd. Het restaurant ging op 30 maart 2019 open.

Hutspot, de winkel die naast de Salsa Shop zat, ging eind vorig jaar al failliet.