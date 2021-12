Slechts één Utrechts restaurant bij honderd beste zaken van Nederland; Karel V staat op plek 96

Utrecht telt slechts één restaurant dat het dit jaar geschopt heeft tot de lijst van honderd beste zaken volgens restaurantgids Lekker500. Alleen Karel V bemachtigde een plekje op de lijst. Het restaurant staat op plek 96.

Behalve Karel V staan er dus geen andere Utrechtse restaurants in de top-100 van de lijst. De overige 400 restaurants van de Lekker500 krijgen geen ranking. Tot die 400 horen in Utrecht Concours, Maeve, El Qatarijne, Fico, Restaurant 273, Héron Petit Restaurant, Restaurant Blauw, Restaurant Wilhelminapark en Simple.

Elders in de provincie zijn er nog wel een paar restaurants die de top-100 haalden. Kasteel Heemstede in Houten staat op plek 21, De Nederlanden in Vreeland op 58, La Provence in Driebergen-Rijsenburg op 76 en De Burgemeester in Linschoten op 92.

De Librije

De eerste plaats in de restaurantgids Lekker500 is voor Jonnie Boer, de chef van restaurant De Librije in Zwolle. De Librije stootte Inter Scaldes in Kruiningen van de troon. Dat restaurant staat nu op de derde plaats. De tweede plek is voor Tribeca in Heeze.

Lekker500 publiceert sinds 1977 jaarlijks een restaurantgids met de beste 500 restaurants van Nederland. De volledige lijst van dit jaar is hier te bekijken.