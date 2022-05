Stayokay op Neude in Utrecht wil uitbreiden: 48 nieuwe bedden en restaurant naar straatniveau

Stayokay wil het hostel dat aan de Neude in Utrecht is gevestigd uitbreiden en verbouwen. De hostelketen heeft de vergunningen voor de aanpassingen aangevraagd. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen.

Volgens de huidige bouwplannen worden ook de kelder en de begane grond bij het hostel gevoegd. Aan de Neude 4 zat tot voor kort nog een bankwinkel van de ABN Amro. Het bestaande deel van het hostel is gevestigd in een voormalig kantoor van de ABN Amro. In het pand zijn daar nog enkele overblijfselen van te bewonderen. De oude glazen lift wordt gebruikt en de oude kluis van de bank dient nu als veilige opbergplek. Ook de oude tegel boven de hoofdingang, waar nu het logo van Stayokay overheen hangt, krijgt een plek in het hostel. Met het verdwijnen van de bankwinkel van ABN Amro neemt Stayokay het resterende deel van het pand in gebruik.

Aan de indeling van het hostel gaat het een en ander veranderen. Dat is te lezen in de bouwplannen van de hostelketen. Momenteel zit de ontbijtzaal nog op de eerste verdieping. Die gaat in de nieuwe inrichting een verdieping naar beneden. De nieuwe eetzaal, die voor zowel hostelgasten als voor passanten geopend is als café, restaurant en ontbijtzaal, komt nu op de begane grond. Operations manager van Stayokay Peter de Beer is positief over de verplaatsing van het restaurant naar straatniveau: “Eerder was het restaurant ook al open voor mensen van buitenaf. Nu het restaurant meer op een aanlooplocatie komt, wordt het ook zichtbaarder.”

Aansluitend ontwerp

De ruimte van de ontbijtzaal op de eerste verdieping maakt bij de verbouwing plaats voor een aantal nieuwe kamers. Met de verbouwing komen er 48 bedden bij, wat het totaal aantal bedden op 306 brengt. In de nieuwe kamers komen twee of vier bedden te staan. Alle kamers hebben eigen sanitaire voorzieningen. Daarbij wordt de inrichting opnieuw door K+P architecten uitgevoerd. “De nieuwe kamers gaan helemaal aansluiten aan de bestaande kamers”, kan De Beer al laten weten. Voor nieuwe themakamers, zoals de eerder onthulde ruimtekamer en Spoorwegmuseumkamer, zijn voorlopig nog geen plannen gemaakt.

Tekst loopt door onder de foto

Achterin het pand, aan de kant van de Slachtstraat, moet een tweede groepszaal komen. Die wordt wat kleiner dan de andere eetzaal en is bedoeld voor de gasten van Stayokay. Ook in de kelder moeten twee nieuwe zalen voor de hostelgasten komen, waar ze onder meer spelletjes en een potje tafeltennis kunnen spelen.

Houten latten

Het exterieur van de Neude 4 en 5 krijgt ook een vernieuwd uiterlijk. Nu is de gevel nog bekleed met zwart natuursteen. De pui krijgt volgens het bouwplan een nieuw ontwerp met verticale houten stroken en nieuwe gevelreclame. Ook gaan de portiek van de voormalige ABN Amro winkel en de geldautomaat eruit. In de plaats daarvoor moet een grote glazen gevel komen, die op warme dagen open kan.

Stayokay opende het hostel aan de Neude in 2016. Toenmalig burgemeester Jan van Zanen was op 5 oktober bij de officiële opening. Inmiddels heeft Stayokay in totaal twintig vestigingen in Nederland zitten.