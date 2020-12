Sterrenchef Zandbergen op 13 december terug in Utrecht bij Hemel & Aarde

Sterrenchef Jonathan Zandbergen komt op 13 december eenmalig koken bij Hemel & Aarde in het Utrechtse Polman’s Huis. Op deze plek begon hij ooit zijn carrière.

Samen met chef van restaurant Hemel & Aarde, Vito Reekers, kookt Zandbergen die avond een exclusief acht-gangendiner. Het diner is enkel voor de gasten van hotel The Nox. Het hotel en het restaurant zitten in het statige Polman’s Huis aan de Keistraat. Hier begon ook ooit de carrière van Zandbergen, die inmiddels de chef van Merlet* in Schoorl is.

Zandbergen: “Voor mij is het Polman’s Huis een bijzondere plek. Hier heb ik acht jaar in de keuken gestaan en de basis van het koken en bedrijfsvoering geleerd. Ik heb veel mooie herinneringen aan het gebouw, maar vind het ook tof om te zien hoe het pand door de renovatie een nieuw gezicht heeft gekregen. Ik vind het prachtig om hier 10 jaar later terug te keren en samen met Vito en zijn team te koken.”

Op de kamer

Tijdens het evenement Jonathan Zandbergen x Hemel & Aarde krijgen de gasten van The Nox een acht-gangendiner geserveerd op hun hotelkamer. Op het menu staan onder meer gerechten uit het Meesterlijk menu van Zandbergen, waarmee hij eerder dit jaar de titel SVH Meesterkok in de wacht wist te slepen.

De reserveringen voor het diner zijn geopend. Om deel te nemen kunnen gasten een kamer in hotel The Nox reserveren via de website. Het volledige arrangement bestaat uit een overnachting, het 8-gangen diner van de twee chefs en een uitgebreid ontbijt de volgende ochtend. Alles bij elkaar kost €200 per persoon.