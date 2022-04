Utrechtse bierbrouwers van Brothers in Law openen eigen horecazaak aan Ledig Erf

De mannen van Brothers in Law openen na vijf jaar bierbrouwen de deuren van hun eigen horecazaak: Brothers in Law Taphouse op Ledig Erf 36. Na een kleine verbouwing moet het bier in het taphouse medio juni rijkelijk gaan stromen.

Brothers in Law Taphouse krijgt 26 taps met daarop onder meer de vaste bieren van de brouwer. Ook gaat Brothers in Law een eigen pils brouwen, dat in de nieuwe zaak geschonken gaat worden. Daarbij laten de brouwers weten iedere twee weken met een nieuw biertje te willen komen.

Voor de deuren open kunnen, krijgt het interieur van het pand aan het Ledig Erf een opknapbeurt. Als dat allemaal volgens plan verloopt, beloven de brouwers dat het taphouse half juni klaar is voor de eerste gasten.

Brothers in Law neemt de ruimte over van restaurant De Beren, dat sinds 2018 op de locatie zat. Daarvoor was het Griekse restaurant Stelios twee jaar op deze plek te vinden.