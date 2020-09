Vegitalian opent in de Utrechtse Schoutenstraat

Italiaans eten zonder vlees, vis, of volledig zonder dierlijke producten, vanaf november kan het bij Vegitalian. Het restaurant komt in de Schoutenstraat in het pand waar ooit The Fish Market zou openen, dat is nooit gebeurd en afgelopen jaren stond het gebouw leeg.



“In grotere steden wereldwijd wordt er al veel meer gekeken naar vegetarisch en plantaardig eten. Dat wil ik ook naar Utrecht brengen”, zegt horecaondernemer Wichert van Rijn. Samen met Joep van den Bersselaar opent hij het nieuwe concept in onze stad. Op het menu komen evenveel vegetarische als plantaardige gerechten uit de Italiaanse keuken. “Dat is volgens mij de meest populaire keuken ter wereld.”

Maar de Italiaanse keuken staat voor velen juist bekend om het vlees en de kaas. Hoe ziet een plantaardig Italiaans eten er dan uit? Van Rijn: “We gaan veel koken met mooie producten, vooral verse en gefermenteerde groenten. Maar in een paar gerechten willen we vleesvervangers gebruiken, zoals de lasagne.” Andere Italiaanse klassiekers die het restaurant gaat serveren, zijn pasta’s en Napolitaanse pizza’s.

Afhalen en bezorgen

Tijdens de coronacrisis een nieuwe horecazaak beginnen, je moet het maar durven. Ook voor ondernemers met de nodige ervaring. Beiden hebben ook andere horecazaken in de stad. “Het is best spannend om nu een restaurant te openen”, zegt Van Rijn, “we moeten natuurlijk al met minder zitplaatsen open.” Maar Vegitalian speelt ook slim in op de gevolgen van de pandemie, door ook de optie voor afhalen en thuisbezorgen te bieden. “We zien dat de markt veranderd is. Mensen eten vaker thuis”, zegt Van Rijn. “Afhalen en thuisbezorgen zijn bovendien een goede financiële ondersteuning voor het restaurant”, zegt hij.

Leegstand

Het restaurant komt in de Schoutenstraat. In het betreffende pand zou eigenlijk in 2016 The Fish Market openen. Deze horecazaak was volledig ingericht en klaar om gasten te ontvangen. Gasten kwamen er echter niet. De zaak kreeg de vergunningen niet rond vanwege een lopend Bibob-onderzoek. De eigenaars van The Fish Market trokken de vergunningsaanvragen uiteindelijk zelf weer in. Vorig jaar werd het hele restaurant weer leeggehaald.